Προειδοποίηση της CIA για πιθανή ρωσική επίθεση με drones σε Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία

Η ισπανική εφημερίδα El Mundo αναφέρει ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την πιθανότητα ρωσικής επίθεσης με drones. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χώρες που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο είναι η Ισπανία, η Γαλλία ή η Ιταλία. Η προειδοποίηση αφορά ένα σενάριο όπου drones θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη θάλασσα.

Η προειδοποίηση της CIA και οι χώρες που ενημερώθηκαν

Η ανησυχία για πιθανή ρωσική κλιμάκωση στην Ευρώπη αποκτά νέα διάσταση, καθώς η ισπανική El Mundo δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με προειδοποίηση της CIA. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν ενημερώσει διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ένα ενδεχόμενο σχέδιο ρωσικής επίθεσης. Πιθανοί στόχοι αυτής της επιχείρησης αναφέρονται η Ισπανία, η Γαλλία ή η Ιταλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της El Mundo, η CIA έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων. Αυτή τη φορά, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν ως πιθανό στόχο χώρες της Μεσογείου. Οι χώρες που ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Λιθουανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Το σενάριο της επίθεσης από τη θάλασσα

Το σενάριο που περιγράφεται από πηγή κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας, η οποία μίλησε στην El Mundo υπό τον όρο της ανωνυμίας, είναι συγκεκριμένο. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, drones θα μπορούσαν να μεταφερθούν με τρόπο που να παραμένουν κρυμμένα. Η μεταφορά τους θα γινόταν μέσα σε κοντέινερ εμπορικού πλοίου.

Μετά τη μεταφορά, τα drones θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα απρόβλεπτο μέτωπο επίθεσης. Η El Mundo αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει μια τέτοια επιχείρηση με drones.

Το ταξίδι του διευθυντή της CIA στη Μόσχα

Η ενημέρωση των ευρωπαϊκών χωρών από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνδέεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αυτό συνέβη μετά το ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Τζον Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη Ρωσία. Η προειδοποίηση αφορούσε την αποφυγή επιθέσεων ή προκλήσεων που θα στόχευαν το ΝΑΤΟ. Αυτή η προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Τα χαρακτηριστικά του drone Gerbera

Το μοντέλο drone που, σύμφωνα με τις πηγές της El Mundo, θεωρείται πιθανό να χρησιμοποιηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο είναι το Gerbera. Το Gerbera περιγράφεται ως μικρότερο και ευκολότερο στη μεταφορά σε σύγκριση με τα drones τύπου Shahed ή τα ρωσικά Geran. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά πιο κατάλληλο για μεταφορά εντός κοντέινερ.

Συγκεκριμένα, το drone Gerbera έχει μήκος περίπου δύο μέτρα και άνοιγμα πτερύγων που φτάνει περίπου τα 2,5 μέτρα. Το βάρος του ανέρχεται έως και τα 18 κιλά. Όσον αφορά τις επιδόσεις του, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα. Η θεωρητική εμβέλειά του υπολογίζεται έως και τα 600 χιλιόμετρα, αν και αυτή εξαρτάται από το φορτίο που φέρει και τις επικρατούσες συνθήκες πτήσης.

Από ένα εμπορικό πλοίο που θα βρισκόταν σε απόσταση 200 ή 300 χιλιομέτρων από τις ευρωπαϊκές ακτές, ένα drone αυτού του τύπου θα μπορούσε, θεωρητικά, να φθάσει στον στόχο του. Ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να φτάσει στον στόχο του υπολογίζεται σε περίπου μιάμιση έως δύο ώρες.

Πιθανές επιπτώσεις και ο στόχος της ενέργειας

Η πολεμική κεφαλή του drone Gerbera είναι μικρή και δεν θα ήταν απαραίτητα ικανή να προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή. Ωστόσο, η χρήση του θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή να πλήξει εκτεθειμένο εξοπλισμό. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει το προσωρινό κλείσιμο ενός αεροδρομίου ή ενός λιμανιού.

Κατά συνέπεια, η ανάλυση που παρουσιάζει η El Mundo υποδεικνύει ότι ο κύριος στόχος μιας τέτοιας ενέργειας ενδέχεται να ήταν περισσότερο πολιτικός, ψυχολογικός και οικονομικός. Ο στόχος δεν θα ήταν η πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών. Ο Βρετανός αναλυτής Κέιρ Τζάιλς, ειδικός στη ρωσική στρατιωτική στρατηγική, επισημαίνει ότι η μεγάλη απόσταση χωρών όπως η Ισπανία από τα ρωσικά σύνορα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Newsit