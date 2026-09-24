Ο Τραμπ τρόμαξε από τα ίδια του τα βομβαρδιστικά, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ παρέμεινε ανέκφραστος

Μία στιγμή λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να επισκιάσει την πολυτελή τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδιάστηκε και τρόμαξε από τον εκκωφαντικό θόρυβο δύο βομβαρδιστικών B-1. Αντίθετα, ο Κινέζος πρόεδρος παρέμεινε ατάραχος και αδιάφορος, χωρίς να αλλάξει έκφραση. Το στιγμιότυπο αυτό έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, προκαλώντας πολλά σχόλια.

Η άφιξη του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ

Η άφιξη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, έσπασε το πρωτόκολλο και βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν. Η υποδοχή αυτή έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση Άντριους.

Η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής

Η τελετή υποδοχής του Κινέζου προέδρου ήταν οργανωμένη με κάθε λεπτομέρεια, με στόχο να εντυπωσιάσει. Περιλάμβανε ένα κόκκινο χαλί μήκους περίπου 30 μέτρων, ένα άγημα 21 ατόμων, στρατιωτική μπάντα, καθώς και αμερικανικές και κινεζικές σημαίες.

Μέρος της οργανωμένης τελετής ήταν και η πτήση δύο αμερικανικών βομβαρδιστικών B-1. Αυτή η επίδειξη ισχύος αποτελούσε προγραμματισμένο κομμάτι της υποδοχής, και όχι ένα απροειδοποίητο γεγονός.

Η στιγμή που τα βομβαρδιστικά πέρασαν

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ στεκόταν δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο στην αεροπορική βάση Άντριους, δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 πέρασαν πάνω από τους δύο ηγέτες. Η διέλευση των αεροσκαφών προκάλεσε έναν πολύ δυνατό και εκκωφαντικό θόρυβο.

Αυτή η στιγμή, που διήρκεσε λίγα δευτερόλεπτα, καταγράφηκε από τις κάμερες και αποτέλεσε το επίκεντρο της προσοχής, επισκιάζοντας την υπόλοιπη τελετή υποδοχής.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις των δύο ηγετών

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε ξεκάθαρα: ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε έναν έντονο μορφασμό και φάνηκε να τινάζεται από τον ήχο των αεροσκαφών. Η αντίδρασή του έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αντίθετα, ο Σι Τζινπίνγκ παρέμεινε ατάραχος και ανέκφραστος. Ο Κινέζος πρόεδρος δεν έδειξε καμία αντίστοιχη αντίδραση στον δυνατό θόρυβο, διατηρώντας την ίδια έκφραση καθ' όλη τη διάρκεια. Το στιγμιότυπο αυτό έγινε viral, με τα σχόλια να εστιάζουν στην απόλυτη αντίθεση ανάμεσα στις εκφράσεις των δύο ηγετών.

Το ευρύτερο πλαίσιο της επίσκεψης

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι στην αεροπορική βάση, μια κίνηση που δεν είναι συνηθισμένη για Αμερικανό πρόεδρο, καθώς είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ εδώ και περίπου έξι δεκαετίες που υποδέχεται ξένο ομόλογο σε αυτό το αεροδρόμιο.

Η επίσημη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και σπάνιων γαιών, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα των διμερών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit