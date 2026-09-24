Νέα στοιχεία αμφισβητούν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του

Νέα στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή για τον θάνατο της Γκέλι Ράουμπαλ, ανιψιάς του Αδόλφου Χίτλερ, υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει ο Γερμανός ιστορικός Χάραλντ Σάντνερ. Τα ευρήματα αυτά επαναφέρουν τη συζήτηση για τη φύση της σχέσης τους και το ενδεχόμενο ο Χίτλερ να βρισκόταν στο Μόναχο όταν εκείνη έχασε τη ζωή της.

Το μυστήριο των 95 ετών

Για 95 χρόνια, η επικρατούσα εκδοχή ήταν ότι η Γκέλι Ράουμπαλ αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος, τερματίζοντας μια δυστυχισμένη ζωή. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, ο θείος της έλεγχε στενά κάθε της κίνηση. Ωστόσο, ιστορικοί εξετάζουν πλέον αν η κακοποίηση από τον Χίτλερ είχε φτάσει σε μεγαλύτερο βαθμό και αν τελικά εκείνος ήταν αυτός που πυροβόλησε θανάσιμα την 23χρονη Γκέλι στο Μόναχο το 1931.

Οι σχετικές υποψίες είχαν μέχρι σήμερα απορριφθεί, εν μέρει λόγω του άλλοθι του Χίτλερ. Αυτό ανέφερε ότι την ημέρα του θανάτου της Γκέλι, ο Χίτλερ βρισκόταν στη Νυρεμβέργη, δύο χρόνια πριν από την άνοδό του στην εξουσία.

Αμφισβητούμενο άλλοθι

Ο Χάραλντ Σάντνερ υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει ένα «συντριπτικό πλήθος» στοιχείων που δείχνουν ότι ο Χίτλερ βρισκόταν στην πραγματικότητα στον τόπο του θανάτου της Γκέλι. Η επίσημη εκδοχή αναφέρει ότι ένας υπηρέτης βρήκε το σώμα της Γκέλι στο πάτωμα του υπνοδωματίου της, στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο, στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Ο Χίτλερ είχε φύγει από την πόλη το απόγευμα της Παρασκευής με προορισμό τη Νυρεμβέργη, και έτσι φαινόταν να μην βρίσκεται στο Μόναχο όταν σημειώθηκε ο θάνατος. Με βάση τις πρόσφατες ανακαλύψεις του, ο Σάντνερ αμφισβητεί αυτό το χρονολόγιο, καθώς εντόπισε πιστοποιητικό θανάτου που δείχνει ότι το σώμα της νεαρής Γερμανίδας βρέθηκε 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Νέα στοιχεία και υποψίες

Ο Σάντνερ δήλωσε στην «Telegraph» ότι «από τη στιγμή που το σώμα βρισκόταν ήδη αναμφισβήτητα στο διαμέρισμα εκείνη τη χρονική στιγμή, η πραγματική ώρα του θανάτου πρέπει λογικά να ήταν πολύ νωρίτερα, είτε τις πρώτες ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου είτε ακόμη και από τη νύχτα της προηγούμενης ημέρας».

Σύμφωνα με τον ιστορικό, η ημερομηνία και η ώρα που αναγράφονται στο συγκεκριμένο έγγραφο «έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη, 95 ετών αφήγηση που έχει διατυπωθεί από τη βαυαρική Δικαιοσύνη και το NSDAP, το Ναζιστικό Κόμμα». Ο Γερμανός ιστορικός εκτίμησε επίσης ότι η αστυνομία του Μονάχου ενδέχεται να συνωμότησε με τον Χίτλερ, προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια και να αποσιωπήσει τις συνθήκες του θανάτου της Γκέλι.

Η φύση της σχέσης τους

Η ακριβής φύση της σχέσης που είχε ο Χίτλερ με την ανιψιά του αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και από την εποχή που ζούσαν. Τα νέα στοιχεία προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο σε αυτό το μακροχρόνιο μυστήριο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr