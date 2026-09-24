Τραγωδία στο Μπαλί: Πατέρας σκότωσε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε, μετά από τηλεφώνημα στη σύζυγο

Μια τραγωδία με θύματα μια οικογένεια από την Αυστραλία εκτυλίχθηκε στο Μπαλί, όταν ένας 56χρονος άνδρας φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή των δύο μικρών παιδιών του και στη συνέχεια τη δική του. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγη ώρα αφότου η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μακριά, άκουσε στο τηλέφωνο την κόρη τους να φωνάζει τρομοκρατημένη: «Σταμάτα, μπαμπά».

Η φρικτή ανακάλυψη στο μπανγκαλόου

Ο Damien John Shaw, 56 ετών, εντοπίστηκε νεκρός μαζί με τον 6χρονο γιο του και την 4χρονη κόρη του. Τα τρία άτομα βρέθηκαν στο μπανγκαλόου της οικογένειας στην Kuta του Μπαλί, στις 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής που έφτασαν στο σπίτι, μετά από ειδοποίηση, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Ο Shaw βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σκοινί, ενώ τα σώματα των δύο παιδιών εντοπίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, επιβεβαιώνοντας το τραγικό τέλος.

Το τηλεφώνημα της συζύγου και οι τελευταίες στιγμές

Η σύζυγος του 56χρονου βρισκόταν περίπου 960 χιλιόμετρα μακριά, στην Τζακάρτα, όταν τηλεφώνησε στην οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, άκουσε την κόρη της να κλαίει και να φωνάζει «Σταμάτα, μπαμπά», γεγονός που την ανησύχησε βαθύτατα.

Λόγω της ανησυχίας της για την κατάσταση, επικοινώνησε άμεσα με έναν γείτονα και του ζήτησε να πάει να ελέγξει τι συμβαίνει στο σπίτι. Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής κατέγραψαν μέρος των τελευταίων στιγμών της οικογένειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το εσωτερικό του μπανγκαλόου ακούγονται οι κραυγές του αγοριού, ενώ η μικρή κόρη φαίνεται να βγαίνει τρομοκρατημένη έξω, προτού ο πατέρας την τραβήξει ξανά μέσα στο σπίτι.

Προβλήματα στον γάμο και η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία της Kuta έχει μιλήσει με τη σύζυγο του θύματος, ωστόσο η έρευνα έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναίκα βρίσκεται σε βαθύ σοκ και πένθος, όπως δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας του Ντενπασάρ.

Η σύζυγος του Shaw ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια. Είχε φύγει από το σπίτι και είχε επιστρέψει στο σπίτι των γονιών της περίπου δύο εβδομάδες πριν από τους θανάτους, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες στη σχέση τους.

Το παρελθόν της οικογένειας και οι προσωπικές απώλειες

Στο Περθ, όπου η οικογένεια ζούσε στο παρελθόν, γείτονες την περιέγραψαν ως μια «κλειστή» αλλά ήρεμη οικογένεια. Ένας γείτονας ανέφερε ότι ο Shaw ήταν «πολύ απόμακρος άνθρωπος», αλλά δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα, ανταλλάσσοντας πάντα μια καλημέρα.

Ο Shaw φέρεται να είχε βιώσει πολλές απώλειες στη ζωή του. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 15 ετών, στη συνέχεια έναν αδελφό του, ενώ πρόσφατα είχε πεθάνει και η μητέρα του από ασθένεια. Αυτές οι προσωπικές απώλειες συνθέτουν ένα βαρύ παρελθόν για τον 56χρονο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr