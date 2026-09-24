Χάκερ υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων στελεχών του FBI

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων νυν και πρώην στελεχών του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) φέρεται να έχουν περιέλθει στα χέρια χάκερ, σύμφωνα με αναφορές. Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβε η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters, η οποία υποστηρίζει ότι παραβίασε μια διαδικτυακή πλατφόρμα του FBI που χρησιμοποιείται για αιτήσεις εργασίας. Το FBI ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και διεξάγει έρευνα, ενώ η σχετική ιστοσελίδα παρέμενε εκτός λειτουργίας με μήνυμα των ShinyHunters.

Η ανάληψη ευθύνης από τους ShinyHunters

Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση, δηλώνοντας ότι κατάφερε να παραβιάσει την διαδικτυακή πλατφόρμα του FBI που προορίζεται για αιτήσεις εργασίας. Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι έχουν στην κατοχή τους έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, ο οποίος εκτιμάται σε δύο έως τρία τεραμπάιτ. Αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με τους ίδιους, περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν χιλιάδες στελέχη του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

Μετά την φερόμενη παραβίαση, η σχετική ιστοσελίδα του FBI παρέμενε εκτός λειτουργίας. Μάλιστα, είχε εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδείκνυε ότι η σελίδα είχε καταληφθεί από τους ShinyHunters, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανάληψη ευθύνης από την ομάδα κυβερνοεγκληματιών.

Το περιεχόμενο των φερόμενων κλεμμένων δεδομένων

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των χάκερ, τα δεδομένα που φέρονται να έκλεψαν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και περιλαμβάνουν πληθώρα προσωπικών στοιχείων. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι έχουν στην κατοχή τους ονόματα τόσο νυν όσο και πρώην πρακτόρων του FBI, καθώς και υποψηφίων για εργασία στο Γραφείο. Επιπλέον, τα κλεμμένα στοιχεία φέρεται να περιλαμβάνουν διευθύνσεις κατοικίας και αριθμούς τηλεφώνου των ατόμων αυτών, πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους.

Η έκταση των πληροφοριών δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα στοιχεία. Οι ShinyHunters υποστηρίζουν ότι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία συζύγων των στελεχών, καθώς και σε ορισμένες ιατρικές πληροφορίες. Αυτό το εύρος δεδομένων καθιστά την ενδεχόμενη παραβίαση ιδιαίτερα σοβαρή, λόγω της ευαισθησίας και της προσωπικής φύσης των πληροφοριών που φέρονται να έχουν διαρρεύσει.

Η αντίδραση του FBI και οι πρώτες διασταυρώσεις

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση των καταγγελιών σχετικά με την παραβίαση και έχει ξεκινήσει άμεσα έρευνα για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής, το FBI δεν έχει προσδιορίσει με σαφήνεια εάν η παραβίαση πραγματοποιήθηκε απευθείας σε κάποιο από τα δικά του συστήματα ή αν αφορά έναν εξωτερικό πάροχο που υποστηρίζει την πλατφόρμα προσλήψεων. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και η έκταση της επίθεσης, καθώς και η πηγή της φερόμενης διαρροής.

Οι χάκερ, προκειμένου να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους και να αποδείξουν την κατοχή των δεδομένων, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα δείγμα των πληροφοριών που υποστηρίζουν ότι έκλεψαν. Σύμφωνα με τους New York Times, διασταυρώσεις που έγιναν με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες έδειξαν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν φαίνεται να είναι αυθεντικά. Αυτό το γεγονός ενισχύει τις ανησυχίες για την εγκυρότητα της παραβίασης και την πιθανή έκταση των συνεπειών της.

Πιθανές σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια

Εάν επιβεβαιωθεί η έκταση και το περιεχόμενο της παραβίασης, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και πρώην στελέχη του FBI, έχουν εκφράσει έντονες ανησίες για την πιθανή χρήση αυτών των προσωπικών στοιχείων που φέρονται να έχουν διαρρεύσει.

Συγκεκριμένα, προειδοποιούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των πρακτόρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματικές οργανώσεις για την εκδήλωση αντιποίνων εναντίον τους. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για κατασκοπευτικούς σκοπούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των στελεχών και τις επιχειρήσεις του FBI, καθώς και την αποτελεσματικότητα των δράσεών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki