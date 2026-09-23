Μια ακραία ατάκα εκστόμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στο Action24, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο. Το περιστατικό προκάλεσε ένταση στον αέρα, με τον υπουργό να αντιδρά οργισμένα σε ερώτηση που του τέθηκε από τον Νίκο Ελευθερόγλου, με την απάντησή του να παγώνει το πλατό.

Το επεισόδιο στον αέρα του Action24

Το έντονο επεισόδιο έλαβε χώρα ζωντανά, κατά τη διάρκεια εκπομπής που μεταδιδόταν από το τηλεοπτικό κανάλι Action24. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή.

Η αντίδραση του υπουργού χαρακτηρίστηκε ως οργισμένη, καθώς δεν δίστασε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του με τρόπο που προκάλεσε αίσθηση. Η ατμόσφαιρα στο πλατό μεταβλήθηκε άμεσα, με την ένταση να είναι εμφανής μετά την τοποθέτησή του.

Η ερώτηση του δημοσιογράφου Νίκου Ελευθερόγλου

Η αιτία της έντασης ήταν μια ερώτηση που υπέβαλε ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου στον υπουργό. Ο δημοσιογράφος θέλησε να διερευνήσει ένα υποθετικό πολιτικό σενάριο, αναφορικά με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ελευθερόγλου ρώτησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Με άλλον Πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση; Δηλαδή, κάνει εκλογές, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, έχει 28%, έχει ένα κόμμα δεξιά της π.χ. ΠΑΣΟΚ 15% και λένε πάμε να κυβερνήσουμε». Αυτή η ερώτηση ήταν που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού, βγάζοντάς τον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «έξω απ' τα ρούχα του».

Η οργισμένη αντίδραση του υπουργού

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στην ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, προκαλώντας παγωμάρα στο πλατό της εκπομπής. Ο υπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να απορρίψει το σενάριο που του παρουσιάστηκε.

«Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ' τον δεύτερο θα του πει: "κοίταξε Κυριάκο μου δεν κάνεις το πλάνο να 'ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;" και θα πει αυτός: "τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πως δεν το 'χα σκεφτεί μόνος μου". Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, με την τελευταία φράση να προκαλεί ιδιαίτερη αμηχανία.

Η απάντηση του Νίκου Ελευθερόγλου

Μετά την ακραία ατάκα του υπουργού, ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου θέλησε να απαντήσει, διατηρώντας ωστόσο έναν πιο ήπιο τόνο. Ο Ελευθερόγλου ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με την προσωπική του στάση απέναντι σε ουσίες.

«Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή την λογική», δήλωσε ο δημοσιογράφος, απαντώντας στον υπουργό με τρόπο που υπογράμμισε την απόστασή του από τέτοιου είδους σχόλια και λογικές.

Η προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης

Αμέσως μετά την απάντηση του δημοσιογράφου, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και να εκτονώσει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον αέρα της εκπομπής. Ο υπουργός φάνηκε να αναγνωρίζει την ένταση που προκλήθηκε από τα λόγια του.

Προς το τέλος της ανταλλαγής, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Καλά πλάκα έκανα», προσπαθώντας να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της προηγούμενης δήλωσής του και να επαναφέρει μια πιο ήρεμη ατμόσφαιρα στο τηλεοπτικό πλατό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta