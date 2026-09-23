Η Βάνα Μπάρμπα μιλά για την αισθητική επέμβαση στα 22 της και την αγωνία της ομορφιάς

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!», μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση της με τον χρόνο και τις σκέψεις που την απασχολούσαν κατά διαστήματα. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως στα 22 της χρόνια έκανε αισθητική επέμβαση, μια απόφαση που αργότερα μετάνιωσε. Θεωρεί πως οι γιατροί στους οποίους είχε απευθυνθεί τότε, θα έπρεπε να την είχαν αποτρέψει από αυτή την ενέργεια.

Η αποκάλυψη για την επέμβαση στα 22

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε σε λάθη που έγιναν μέσα στην αγωνία να διατηρήσει μια λαμπερή εικόνα στο πέρασμα του χρόνου. Όπως δήλωσε, αναθεώρησε πολλά πράγματα, κατανοώντας πως κάθε ηλικία έχει τις δικές της ομορφιές και προκλήσεις. Ωστόσο, αυτή η οπτική δεν υπήρχε πάντα.

Η ίδια τόνισε πως, όταν ήταν μικρή, είχε πέσει σε γιατρούς που δέχτηκαν να της κάνουν επέμβαση, ενώ δεν υπήρχε καμία ανάγκη. Εξέφρασε την άποψη ότι ένα παιδί 22 χρόνων, όμορφο και με υπέροχο σωματάκι, δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να κάνει αισθητική επέμβαση και ο γιατρός να του λέει «ναι, θα σ’ την κάνω», αντί να το αποτρέψει λέγοντας «φεύγεις όπως είσαι». Παραδέχεται τους γιατρούς που λένε στα νέα κορίτσια «δεν σε κάνω πάπια, δεν σε κάνω ροφό».

Η σχέση με τον χρόνο και ο φόβος της κάμερας

Για ένα διάστημα, ο φόβος για το πώς θα δείχνει στην κάμερα ήταν ένας από τους λόγους που την κρατούσαν μακριά από την τηλεόραση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έλεγε «Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο», με αυτόν τον φόβο να την απομακρύνει από τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Πλέον, η ηθοποιός δηλώνει ότι «έσπασε τα αυγά» και αποδέχτηκε τον εαυτό της όπως είναι, λέγοντας «είμαι αυτή που είμαι και μου αρέσει ο εαυτός μου». Θέλει να περάσει το μήνυμα και σε άλλες γυναίκες της ηλικίας της ότι το να μεγαλώνεις είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα.

Το ταμπού του γήρατος και οι αισθητικές επεμβάσεις

Η Βάνα Μπάρμπα εξέφρασε την επιθυμία της να σπάσει το ταμπού γύρω από το γήρας, καθώς της αρέσει να καταρρίπτει τα στερεότυπα. Τόνισε πως οι γυναίκες πρέπει να πάψουν να τρομάζουν με το γήρας, χαρακτηρίζοντάς το «πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορούμε και μεγαλώνουμε». Αναρωτήθηκε αν οι μεγάλες γυναίκες πρέπει να πέσουν στον Καιάδα, απαντώντας κατηγορηματικά όχι.

Συμφώνησε με την άποψη ότι αν δεν υπήρχε το άγχος της αντιγήρανσης, δεν θα υπήρχαν οι χιλιάδες πλαστικές, οι χιλιάδες παραμορφώσεις και οι χιλιάδες θάνατοι που παρατηρούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η αγωνία της ομορφιάς και της επιβίωσης οδήγησε σε λάθη, ειδικά σε νεαρή ηλικία, όταν δεν υπήρχε καμία ανάγκη.

Η υπόθεση Μαζωνάκη και οι επικίνδυνες πρακτικές

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είχε πει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος δεν μιλάει εύκολα για τραγουδιστές, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το τελευταίο λαϊκό είδωλο, μια ποπ περσόνα που πέρασε στο ελληνικό μπουζούκι και ήταν ο μόνος που το έκανε. Αυτή η μοναδικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την Βάνα Μπάρμπα, «άνοιξε την κερκόπορτα όλων αυτών των ανασφαλειών που ήταν σφαλισμένες κάτω από μια ταφόπλακα».

Η συζήτηση στράφηκε στο ποιος είναι ο καλός για ενέσεις ή για άλλες αισθητικές επεμβάσεις, για πράγματα που αποδείχτηκαν άκρως επικίνδυνα. Αναφέρθηκε σε περιπτώσεις ανθρώπων που πήγαιναν σε γυναίκες που έκαναν μανικιούρ και ξαφνικά πραγματοποιούσαν αισθητικές επεμβάσεις με πλαστά χαρτιά.

Κοινωνική δράση

Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία, η Βάνα Μπάρμπα δραστηριοποιείται ενεργά σε κοινωνικά ζητήματα. Παραμένει πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου «Δύναμη Ζωής – Αγάπη», μέσα από το οποίο στηρίζει μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos