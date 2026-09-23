Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εν ψυχρώ δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2024. Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης, δεν έδωσε το «παρών» στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, όπου επρόκειτο να εισαχθεί η υπόθεση.

Η δολοφονία και η πρωτόδικη καταδίκη

Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα διαπράχθηκε την 1η Απριλίου 2024, έξω από αστυνομικό τμήμα, με αστυνομικούς να είναι αυτόπτες μάρτυρες. Η 28χρονη είχε καταφύγει στις αρχές ζητώντας βοήθεια, ωστόσο δεν την έλαβε και τελικά έχασε τη ζωή της χτυπημένη από το μαχαίρι του άνδρα με τον οποίο μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής κρίθηκε πρωτόδικα ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον, καταδικάστηκε για οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης.

Το ζήτημα του καταλογισμού στην πρώτη δίκη

Κατά τη διάρκεια της πρωτόδικης δίκης, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κλήθηκαν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα αν ο δράστης είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του. Διερευνήθηκε αν, εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Η απάντηση των δικαστών ήταν ομόφωνα αρνητική, καθώς δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο. Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές ήταν απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη, αναφέροντας ότι διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά από επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα, όσο και την προηγουμένη.

Η αναβολή της δίκης στο Εφετείο

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027. Ο καταδικασμένος σε ισόβια φονιάς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπερασπιστική γραμμή και η θέση της οικογένειας

Το ζήτημα του καταλογισμού αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αιχμής και στην εφετειακή δίκη. Η υπεράσπιση του 40χρονου θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Ωστόσο, η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής αρνείται καθ' ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Όπως επισημαίνουν, «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί "ακαταλόγιστου"». Η οικογένεια σημείωσε σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης ότι «ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα ξεχωρίζει λόγω του οδυνηρού γεγονότος ότι η 28χρονη «έκανε ό,τι έπρεπε». Πήγε στις αρχές, ζήτησε βοήθεια, αλλά δεν την έλαβε. Η άτυχη γυναίνα έσβησε έξω από το Τμήμα, χτυπημένη από το μαχαίρι του άνδρα που μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί, γεγονός που αναδεικνύει την τραγική πτυχή της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr