Ο Ερντογάν χαρακτήρισε ανεξήγητες τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα σε επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία, είναι «ανεξήγητες». Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε για άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του την Πέμπτη (24.09.2026). Η Άγκυρα έχει ζητήσει από τις εμπόλεμες πλευρές να δράσουν υπεύθυνα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για ναυτιλιακή εκεχειρία.

Οι δηλώσεις Ερντογάν για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από τη Ρωσία και την Ουκρανία εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα είναι «ανεξήγητες». Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τον τερματισμό αυτών των επιθέσεων.

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι επιθέσεις αυτές δεν δικαιολογούνται και ότι η διεθνής κοινότητα αναμένει από τις δύο πλευρές να επιδείξουν υπεύθυνη στάση. Η δήλωση αυτή, που εκδόθηκε από το γραφείο του την Πέμπτη, αναδεικνύει την έντονη ανησυχία της Τουρκίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, η οποία επηρεάζει άμεσα την εμπορική δραστηριότητα και την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο ρόλος της Τουρκίας και οι προσπάθειες για ειρήνη

Η Τουρκία, ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει διατηρήσει εγκάρδιες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Αυτή η διπλωματική θέση της επιτρέπει να διαδραματίζει έναν ρόλο μεσολαβητή, καλώντας επανειλημμένα τις εμπόλεμες πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματισθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη. Επιπλέον, τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αναβίωση των απ’ ευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, θεωρώντας τες απαραίτητες για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση.

Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και η διακίνηση δημητριακών

Η Άγκυρα έχει εκφράσει τις σοβαρές της ανησυχίες σχετικά με τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας από την Ουκρανία και τη Ρωσία να τις σταματήσουν άμεσα. Έχει δηλώσει ότι κάποιες από αυτές τις επιθέσεις είχαν ως στόχο πλοία τουρκικής ιδιοκτησίας, γεγονός που προκάλεσε την απώλεια ζωών Τούρκων πολιτών. Η Τουρκία αναμένει τις απαντήσεις των δύο πλευρών στις προσφορές που τους έχει αποστείλει για την επίλυση του ζητήματος.

Πέρα από την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων, η Τουρκία έχει τονίσει την ανάγκη να βρεθεί μια αποτελεσματική λύση ώστε τα φορτία δημητριακών να μπορούν να εξέρχονται με ασφάλεια από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η διασφάλιση της ομαλής ροής των εξαγωγών δημητριακών είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, δεδομένου του ρόλου της περιοχής ως σημαντικού προμηθευτή.

Ο πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα αναφορικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, και ότι αναμένει από τις δύο πλευρές να δράσουν υπεύθυνα. Αυτή η έκκληση αντανακλά την πάγια θέση της Τουρκίας για την προστασία των θαλάσσιων οδών και την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Η απάντηση του Κιέβου και η «Πλατφόρμα της Κριμαίας»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναφέρει νωρίτερα στους ηγέτες της συνόδου κορυφής της πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα της Κριμαίας» ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια ναυτιλιακή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα. Η δήλωση αυτή έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, γεγονός που προσδίδει διεθνή βαρύτητα στην πρόταση.

Η ετοιμότητα του Κιέβου για εκεχειρία βασίζεται σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Ινδία και η Τουρκία. Αυτές οι προτάσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος για τη ναυσιπλοΐα και την εμπορική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, επιδιώκοντας την αποφυγή περαιτέρω συγκρούσεων και την προστασία των εμπορικών δρόμων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit