Η εντυπωσιακή υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ από τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχθηκε αυτοπροσώπως τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στην πίστα της στρατιωτικής βάσης Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον. Η κίνηση αυτή, που έσπασε το παραδοσιακό αμερικανικό διπλωματικό πρωτόκολλο δεκαετιών, σηματοδότησε με εμφατικό τρόπο την έναρξη της πολυαναμενόμενης επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου στις ΗΠΑ. Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριαρχούν θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογική κυριαρχία και οι γεωπολιτικές ισορροπίες, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η παράταση της εμπορικής ανακωχής μεταξύ των δύο χωρών.

Μια σπάνια διπλωματική χειρονομία

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενοίκου του Λευκού Οίκου στην πίστα αεροδρομίου για την υποδοχή ξένου ηγέτη συνιστά μια εξαιρετικά σπάνια επιλογή, καθώς παραβιάζει το καθιερωμένο αμερικανικό διπλωματικό πρωτόκολλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, περίμενε τον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στη στρατιωτική βάση Άντριους.

Σύμφωνα με αναφορές, η τελευταία ανάλογη περίπτωση στη συγκεκριμένη βάση σημειώθηκε το 1962, όταν ο Τζον Φ. Κένεντι είχε προϋπαντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Αυτή η απόφαση του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζει την τεράστια βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον σε αυτή τη συνάντηση, η οποία αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει ξανά τέτοιους συμβολισμούς, όπως τον Αύγουστο του 2025, όταν υποδέχθηκε προσωπικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Η λαμπρή τελετή υποδοχής

Η υποδοχή του Κινέζου προέδρου πλαισιώθηκε από μια εντυπωσιακή τελετή. Ένα κόκκινο χαλί μήκους 30 μέτρων στρώθηκε στη βάση της σκάλας της πόρτας του αεροσκάφους του Σι. Ένα τιμητικό άγημα 21 ατόμων παρατάχθηκε στις πλευρές του χαλιού, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια, στέκονταν κοντά στη σκάλα, όπου χαιρέτησαν δια χειραψίας τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν.

Η τελετή περιλάμβανε επίσης τιμητική διέλευση δύο βομβαρδιστικών B-1, καθώς και διμοιρίες από κάθε όπλο των ενόπλων δυνάμεων. Ακολούθησε ανάκρουση των εθνικών ύμνων και παρουσίαση των σημαιών και των δύο χωρών. Ο Τραμπ και ο Σι αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν σύντομα μπροστά στις κάμερες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος φορούσε γάντια και παλτό παρόλο που η θερμοκρασία ήταν σχετικά υψηλή για την εποχή στους 17 βαθμούς Κελσίου, έβγαλε το ένα γάντι για να ανταλλάξει χειραψία με τον Σι. Σε μια στιγμή, χτύπησε ελαφρά τον Σι στην πλάτη και του είπε κάτι. «Νομίζω ότι το εκτιμούν, πρόκειται για σπουδαίους ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Τετάρτης.

Τα κρίσιμα θέματα της ατζέντας

Η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ, που θα διαρκέσει από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική κυριαρχία αποτελούν κεντρικούς άξονες των συζητήσεων, καθώς και οι γενικότερες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το εμπόριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, άλλα φλέγοντα ζητήματα που αναφέρονται περιλαμβάνουν τον πόλεμο του Τραμπ με το Ιράν και τις βλέψεις της Κίνας για την Ταϊβάν. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της τριήμερης επίσκεψης του Σι αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στη λαμπρότητα της διπλωματικής εθιμοτυπίας παρά στην ουσία των συνομιλιών.

Παράταση της εμπορικής ανακωχής

Παράλληλα με την άφιξη του Κινέζου προέδρου, ανακοινώθηκε η παράταση της εμπορικής ανακωχής μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας έως τον Ιανουάριο. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News Channel, την ίδια ώρα που ο Τραμπ υποδεχόταν τον Σι στη στρατιωτική βάση Άντριους.

Βάσει αυτής της ανακωχής, οι δύο χώρες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς και να αποφύγουν την επιβολή νέων εμπορικών περιορισμών. Ο κ. Μπέσεντ σημείωσε ότι η παράταση έως τις 10 Ιανουαρίου θα μπορούσε να δώσει στους δύο ηγέτες περισσότερο χρόνο για να συζητήσουν τα φλέγοντα ζητήματα στις επικείμενες διεθνείς συνόδους κορυφής, στην Κίνα τον Νοέμβριο και στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν μπορεί να επιτευχθεί μια μεγαλύτερη συμφωνία ή αν απλώς θα παραταθεί η υπάρχουσα συμφωνία.

Το επίσημο πρόγραμμα του Σι Τζινπίνγκ

Το πρόγραμμα για τον Σι Τζινπίνγκ προβλέπει τιμές ανώτατου επιπέδου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Αυτές περιλαμβάνουν 21 κανονιοβολισμούς στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, κατ’ ιδίαν τσάι με το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος και ξενάγηση στα Εθνικά Αρχεία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το κρατικό δείπνο της Πέμπτης, όπου ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει τους κορυφαίους παράγοντες της παγκόσμιας τεχνολογίας. Μεταξύ των προσκεκλημένων στελεχών βρίσκονται εκπρόσωποι από εταιρείες όπως οι OpenAI, Apple, xAI, Microsoft, Nvidia και Meta, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos