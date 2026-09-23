Ο γιος του πρεσβευτή του Ισραήλ τραυματίστηκε σοβαρά στη Δυτική Όχθη

Ένας ισραηλινός στρατιώτης, ο Νεριά Λάιτερ, γιος του πρεσβευτή του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στη Δυτική Όχθη. Ο τραυματισμός του προήλθε από επίθεση Παλαιστινίου με αυτοκίνητο, ο οποίος έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά αμέσως μετά το περιστατικό. Ο Νεριά Λάιτερ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, με τον πατέρα του να εκφράζει την αγωνία του για την υγεία του.

Σοβαρός τραυματισμός του Νεριά Λάιτερ

Ο Νεριά Λάιτερ, ο οποίος υπηρετεί ως στρατιώτης στις ισραηλινές δυνάμεις, δέχθηκε επίθεση από Παλαιστίνιο οδηγό στη Δυτική Όχθη. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα σημείο ελέγχου, όπου ο δράστης οδήγησε το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί. Ο γιος του πρεσβευτή τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αυτής της απρόκλητης ενέργειας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Αμέσως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο ισραηλινός στρατιώτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην οικογένειά του και στις αρχές. Η νοσηλεία του συνεχίζεται, καθώς οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του και τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Η ταυτότητα του δράστη και η εξέλιξη της επίθεσης

Ο Παλαιστίνιος που πραγματοποίησε την επίθεση με το αυτοκίνητο αναγνωρίστηκε αργότερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμες. Πρόκειται για τον 29χρονο Μαχμούντ Μοχάμεντ Σλιμάν, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή Μπέιτ αλ Τάχτα. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Σλιμάν οδήγησε το όχημά του με πρόθεση να χτυπήσει το προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν στο σημείο ελέγχου, προκαλώντας τον τραυματισμό του Νεριά Λάιτερ.

Μετά την επίθεση, ο οδηγός έπεσε νεκρός από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων που αντέδρασαν άμεσα στο περιστατικό. Η άμεση ανταπόκριση των στρατιωτών οδήγησε στον θάνατο του δράτη, τερματίζοντας την επίθεση. Οι ισραηλινές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και για τυχόν κίνητρα του δράστη.

Η δήλωση του πρεσβευτή Γεχιέλ Λάιτερ για τον γιο του

Ο Γεχιέλ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσε ο ίδιος ότι ο γιος του, Νεριά, είναι ο στρατιώτης που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρεσβευτής εξέφρασε την βαθιά του αγωνία και την ελπίδα του για την ανάρρωση του παιδιού του. Η δήλωσή του υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον προσωπικό πόνο που βιώνει η οικογένεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γεχιέλ Λάιτερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νεριά χρειάζεται ένα θαύμα». Αυτή η φράση αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο γιος του και την ελπίδα της οικογένειας για την ανάρρωσή του, καθώς η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Η δήλωση αυτή μεταδόθηκε ευρέως, φέρνοντας στο φως την ανθρώπινη και προσωπική διάσταση του περιστατικού που συγκλονίζει την οικογένεια του πρεσβευτή.

Η οικογενειακή τραγωδία και η αφοσίωση του Νεριά

Ο Νεριά Λάιτερ συνέχισε την υπηρεσία του στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ως έφεδρος, παρά την πρόσφατη και τραγική απώλεια που βίωσε η οικογένειά του. Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μοσέ Γεντιντιά Λάιτερ, σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023, ένα γεγονός που βύθισε την οικογένεια στο πένθος. Ωστόσο, ο Νεριά επέλεξε να παραμείνει ενεργός, επιδεικνύοντας αφοσίωση στο καθήκον του.

Η απόφαση του Νεριά να παραμείνει ενεργός στις ένοπλες δυνάμεις, παρά το βαρύ πένθος και την προσωπική απώλεια, αναδεικνύει το αίσθημα ευθύνης του. Η οικογένεια Λάιτερ έχει βιώσει δύο σοβαρά πλήγματα μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με τον θάνατο του ενός γιου και τον σοβαρό τραυματισμό του άλλου. Η υπηρεσία του Νεριά ως έφεδρος μετά την απώλεια του αδερφού του αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της προσωπικής του ιστορίας και της αφοσίωσής του.

Με πληροφορίες από: News.gr