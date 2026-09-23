Σχέδιο Τραμπ για απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Ένα νέο, δυνητικά βαρύ πλήγμα στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης φέρεται να ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προωθεί ένα σχέδιο για 90ήμερη απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία στοχεύει στη συγκράτηση των εγχώριων τιμών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία. Η πρώτη αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς για το ντίζελ να σημειώνουν σημαντική άνοδο.

Άμεση άνοδος τιμών στην Ευρώπη

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή 90ήμερης απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ έχει ήδη πυροδοτήσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το σχέδιο αυτό, που αποσκοπεί στον περιορισμό των εγχώριων τιμών καυσίμων ενόψει των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προκαλέσει ανησυχία για την επόμενη ημέρα.

Ως άμεση συνέπεια της πρωτοβουλίας, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς για το ντίζελ κατέγραψαν άνοδο έως και 7%. Οι τιμές έφτασαν τα 1.528 δολάρια ανά τόνο, ένα επίπεδο που μεταφράζεται σε περισσότερα από 200 δολάρια το βαρέλι, σηματοδοτώντας ένα πρώτο άλμα στις τιμές και προμηνύοντας ένα νέο ντόμινο ανατιμήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικός προμηθευτής της Ευρώπης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον μεγαλύτερο προμηθευτή ντίζελ της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά το σχέδιο απαγόρευσης των εξαγωγών ιδιαίτερα κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου. Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδουν οι Financial Times και την εταιρεία δεδομένων Kpler, μόνο τον Αύγουστο, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 506.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 20% των συνολικών της αναγκών σε ντίζελ μέσω εισαγωγών, ενώ διαθέτει και εγχώρια παραγωγή, καθώς και στρατηγικά αποθέματα. Παρόλα αυτά, η απώλεια ενός τόσο σημαντικού προμηθευτή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργούσε σημαντικές προκλήσεις στην αγορά.

Πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων

Μια ενδεχόμενη διακοπή των ροών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται να αφήσει άμεσα τα ευρωπαϊκά πρατήρια χωρίς καύσιμα, λόγω των υφιστάμενων αποθεμάτων και της εγχώριας παραγωγής. Ωστόσο, οι συνέπειες θα ήταν σημαντικές για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η απώλεια των αμερικανικών εισαγωγών θα ανάγκαζε τους Ευρωπαίους αγοραστές να αναζητήσουν εναλλακτικά φορτία στη διεθνή αγορά. Αυτή η αναζήτηση θα συνοδευόταν από την ανάγκη να προσφέρουν υψηλότερες τιμές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμων.

Προειδοποιήσεις για τις διεθνείς τιμές και τον ανταγωνισμό

Ο Γιουτζίν Λίντελ, επικεφαλής ανάλυσης προϊόντων διύλισης στην εταιρεία συμβούλων FGE NexantECA, προειδοποίησε, μιλώντας στους Financial Times, ότι ένα τέτοιο σενάριο «θα ήταν αρκετά καταστροφικό». Εκτίμησε μάλιστα ότι οι διεθνείς τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 350 δολάρια το βαρέλι, σε περίπτωση που εφαρμοστεί η απαγόρευση.

Το πρόβλημα για την Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στην ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών. Η Γηραιά Ήπειρος δεν θα αποτελεί τη μοναδική αγορά που θα αναζητά επειγόντως πρόσθετες ποσότητες ντίζελ. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές των ΗΠΑ και θα διεκδικήσουν τα ίδια διαθέσιμα φορτία.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο περιοχές, Ευρώπη και Λατινική Αμερική, για την εξασφάλιση των ίδιων βαρελιών, θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα, όπως ανέφερε ο κ. Λίντελ. «Η Ευρώπη θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει τις αμερικανικές προμήθειες προσφέροντας μεγαλύτερα ποσά, αλλά και η Λατινική Αμερική θα διεκδικήσει τα ίδια βαρέλια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εσωτερικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ δεν έχει γίνει δεκτή χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχέδιο προκαλεί ήδη σοβαρές αντιδράσεις τόσο εντός της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και στον κλάδο της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το θέμα, αναφέρθηκε η φράση «Διάολε, κάτι πρέπει να γίνει», υπογραμμίζοντας την πίεση για λήψη μέτρων σχετικά με τις τιμές του ντίζελ, αλλά και την εσωτερική διαφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis