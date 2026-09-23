Οι Χούθι απειλούν τις ΗΠΑ: «Θα σας θεωρήσουμε όλους στόχους»

Νέες, σοβαρές απειλές απευθύνουν οι Χούθι της Υεμένης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η προειδοποίηση αυτή συνοδεύεται από σαφείς όρους: οι Χούθι θα προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν να στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια στρατιωτικής επέμβασης στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ χαρακτηρίζεται από τους αντάρτες ως «κόκκινη γραμμή», υποδηλώνοντας την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν.

Οι όροι και οι δηλώσεις των Χούθι

Οι απειλές των Χούθι διατυπώθηκαν με σαφήνεια από τον Άμπεντ Μοχάμεντ Αλ-Θάορ, ο οποίος κατέχει τη θέση του στρατιωτικού συμβούλου στην κυβέρνηση των Χούθι. Ο Αλ-Θάορ δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Εάν οι ΗΠΑ τολμήσουν να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικά πλήγματα ή αεροπορική υποστήριξη, θα θεωρήσουμε όλα τα αμερικανικά συμφέροντα γύρω μας στόχους». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση των Χούθι να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ουάσινγκτον υπέρ του Ριάντ.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος των Χούθι χαρακτήρισε κάθε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Στενό του Μπαμπ ελ-Μάντεμπ ως μια «κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να διαβεί η Ουάσινγκτον. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία που αποδίδουν οι Χούθι στον έλεγχο ή στην επιρροή τους σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο αποτελεί σημείο στρατηγικής σημασίας στην περιοχή.

Η γεωστρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Το Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ έχει αναδειχθεί σε ένα σημείο με ακόμη μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Αποτελεί τη νότια πύλη εισόδου και εξόδου της Ερυθράς Θάλασσας, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Μέσω αυτού του Στενού, και εν συνεχεία της Διώρυγας του Σουέζ, διέρχεται ένας από τους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη. Η σημασία του έχει ενισχυθεί περαιτέρω μετά τον αποκλεισμό του Ορμούζ από το Ιράν, καθιστώντας το Μπαμπ ελ Μάντεμπ έναν αναντικατάστατο κόμβο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Οι πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας για υποστήριξη

Η προειδοποίηση των Χούθι έρχεται σε μια περίοδο όπου η Σαουδική Αραβία ασκεί έντονες πιέσεις στην Ουάσινγκτον, ζητώντας μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη. Οι Σαουδάραβες επιδιώκουν ενίσχυση απέναντι στους φιλοϊρανούς Χούθι, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ενισχύσουν σημαντικά τις θέσεις τους στην δυτική Υεμένη. Η ενίσχυση αυτή έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για το Ριάντ.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ήταν πρόεδρος, είχε μέχρι στιγμής αποφύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν πλήγματα κατά των Χούθι, αίτημα στο οποίο ο Τραμπ είχε αρνηθεί να ανταποκριθεί.

Η προηγούμενη διαβεβαίωση και η νέα συνθήκη

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι Χούθι είχαν συμφωνήσει να μην επιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη διαβεβαίωση είχε χρησιμοποιήσει ο Τραμπ ως αιτιολογία για την απόφασή του να μην διατάξει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των Χούθι, διατηρώντας μια στάση αποφυγής άμεσης σύγκρουσης.

Η σημερινή προειδοποίηση των Χούθι, ωστόσο, θέτει έναν σαφή και αναθεωρημένο όρο σε αυτή την προηγούμενη στάση. Πλέον, η μη στοχοποίηση των αμερικανικών συμφερόντων συνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με τη μη άμεση στρατιωτική εμπλοκή της Ουάσινγκτον στο πλευρό του Ριάντ. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική υποστήριξης προς τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση αντίδραση από τους Χούθι, θέτοντας σε κίνδυνο τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader