Δύο εβδομάδες μετά τον αιφνιδιαστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, προχώρησε σε μία σύντομη δημόσια δήλωση, ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης για τη μνήμη του παιδιού της. Η δήλωση αυτή έγινε στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η μητέρα του αείμνηστου καλλιτέχνη μιλάει δημόσια για το τραγικό γεγονός.

Το μήνυμα της μητέρας του Γιώργου Μαζωνάκη

Η Κλειώ Μαζωνάκη, η οποία βιώνει τον δικό της «Γολογοθά» από τις 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο γιος της έφυγε από τη ζωή, εξέφρασε τον βαθύ της πόνο. Στο λακωνικό της μήνυμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου. Του λατρεμένου μου Γιώργου».

Ο θάνατος του γιου της την συνέτριψε ολοκληρωτικά, και όπως η ίδια δήλωσε, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να την παρηγορήσει. Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη περιμένει να μάθει όλα όσα έγιναν εκείνο το απόγευμα, προκειμένου να καταλογιστούν οι ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη, παρόλο που γνωρίζει ότι αυτό δεν μπορεί να γιατρέψει τις πληγές στην ψυχή της.

Η σιωμή και η επιστροφή στην πρωτεύουσα

Η Κλειώ Μαζωνάκη βρισκόταν εκτός Αθηνών όταν πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Επέστρεψε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα, αντιμετωπίζοντας την απώλεια του παιδιού της.

Στην κηδεία του γιου της, εμφανίστηκε συντετριμμένη και υποβασταζόμενη, αποτελώντας την τραγική φιγούρα της ημέρας. Όλες αυτές τις ημέρες, επέλεξε να κρατήσει τη σιωπή της και να βιώσει το πένθος της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πριν αποφασίσει να μιλήσει δημόσια, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες ή να κάνει κάποια άλλη δήλωση.

Η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Η δήλωση της Κλειώς Μαζωνάκη έρχεται σε μια περίοδο που η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις ακριβείς συνθήκες γύρω από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει σε καταγγελίες που έχουν προκύψει. Παράλληλα, εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό των τελευταίων ωρών της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις της αδερφής του καλλιτέχνη

Παράλληλα με τη δήλωση της μητέρας, η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας τον πόνο και την αγανάκτησή της. «Ήταν άδικο αυτό για τον Γιώργο. Έφυγε τσάμπα ο αδελφός μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε πως ο αδελφός της υποβαλλόταν σε συγκεκριμένες θεραπείες. Σε σχετική ερώτηση, απάντησε αρνητικά, εξηγώντας πως η ίδια και η οικογένεια ενημερώνονται για τους γιατρούς και τις πρακτικές τους μέσα από όσα έρχονται στο φως τις τελευταίες ημέρες.

Αίτημα για δικαιοσύνη και η κατάσταση της οικογένειας

Αναφερόμενη στη Δικαιοσύνη και στην ποινική μεταχείριση των γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, η Μαρία Μαζωνάκη ήταν ξεκάθαρη: «Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για τη μνήμη του». Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε να πεθάνει μόνος του, απάντησε καταφατικά.

Η ίδια διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν αισθάνεται οργή, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε μουδιασμένοι. Δεν είμαστε οργισμένοι», είπε. Η Μαρία Μαζωνάκη τόνισε επίσης ότι ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση των γονιών της, οι οποίοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όσα έχουν συμβεί.

Σχέσεις εντός της οικογένειας και δημόσιες απόψεις

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί δημόσια και αποδίδουν ευθύνες στην οικογένεια για την κατάσταση του τραγουδιστή. «Δεν πειράζει. Έχω πει ότι τα λένε όλα από αγάπη για τον Γιώργο και εμένα αυτό με συγκινεί, ακόμα και αν είναι εις βάρος μας αυτά που λένε», απάντησε.

Σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις, οι πηγές αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να είχε τριβές κατά διαστήματα με τη μητέρα του, τις κόρες και τον σύζυγό της, όμως πάντα οι όποιες διαφορές γεφυρώνονταν, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των σχέσεων εντός της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki