Ο 43χρονος Γάλλος ηθοποιός Αρνό Ντενίς υποβλήθηκε σε ευθανασία

Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενίς, σε ηλικία 43 ετών, υποβλήθηκε σε ευθανασία την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στο Βέλγιο. Η απόφασή του να τερματίσει τη ζωή του οφειλόταν στους αφόρητους πόνους που υπέμενε, καθώς είχε μείνει σοβαρά ανάπηρος μετά από χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση πλέγματος για κήλη. Ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά, ανακοίνωσε την εξέλιξη, τονίζοντας πως ο θάνατος του Ντενίς ήταν συνέπεια των βασάνων που υπέφερε επί πολλούς μήνες.

Η αρχή της «καθόδου στην κόλαση»

Η περιπέτεια της υγείας του Αρνό Ντενίς ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2023, όταν υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για βουβωνοκήλη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, του τοποθετήθηκε ένα εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο. Αυτή η στιγμή σηματοδότησε, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, την αρχή της «καθόδου του στην κόλαση».

Έπειτα από την επέμβαση, ο ηθοποιός έμεινε σοβαρά ανάπηρος και υπέμενε συνεχείς και αφόρητους πόνους. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του και οδηγώντας τον σε μια ατελείωτη ταλαιπωρία.

Η απόφαση για ευθανασία στο Βέλγιο

Ο Αρνό Ντενίς, αντιμέτωπος με την αβάσταχτη κατάσταση της υγείας του και τους χρόνιους πόνους, πήρε τη δύσκολη απόφαση να υποβληθεί σε ευθανασία. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλεύτηκε τρεις γιατρούς στην πόλη Ναμούρ του Βελγίου, όπου και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Ο δικηγόρος του, Φιλίπ Κουρτουά, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το σώμα του δεν άντεχε άλλο» και πως «είχε χάσει κάθε έλεγχο». Η επιλογή της ευθανασίας ήταν η ύστατη λύση για να βάλει τέλος στα βασανιστήρια που βίωνε επί πολλούς μήνες.

Η συλλογικότητα «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία»

Πέρα από τη δική του προσωπική μάχη, ο Αρνό Ντενίς είχε ιδρύσει τη συλλογικότητα με την ονομασία «Θύματα των πλεγμάτων κήλης στη Γαλλία». Μέσω αυτής της πλατφόρμας, που λειτουργούσε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέλεξε εκατοντάδες μαρτυρίες.

Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονταν από ανθρώπους που, όπως και ο ίδιος, υπέφεραν από τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές επιπλοκές που προκαλούνταν από αυτά τα εμφυτεύματα. Η πρωτοβουλία του είχε ως στόχο να αναδείξει το πρόβλημα και να δώσει φωνή σε όσους επλήγησαν.

Η δικαστική μάχη και η απογοήτευση

Ο Γάλλος ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση «κατ’ αγνώστων» στις 5 Ιανουαρίου 2026, ζητώντας δικαίωση για την πρόκληση τραυματισμού από αμέλεια. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο του ίδιου έτους, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι το αδίκημα «δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς».

Ο Αρνό Ντενίς είχε εκφράσει τη βαθιά του απογοήτευση για αυτή την εξέλιξη, δηλώνοντας στον δημοσιογραφικό όμιλο Ebra ότι ήταν «αηδιασμένος». Μεταξύ άλλων, είχε πει: «Ποδοπατάνε ό,τι απέμεινε από εμένα», υπογραμμίζοντας την αίσθηση αδικίας που ένιωθε.

Η στάση της οικογένειας και οι ενέργειες του δικηγόρου

Ο δικηγόρος του Αρνό Ντενίς, Φιλίπ Κουρτουά, ανακοίνωσε ότι του είχε ανατεθεί να παρακολουθήσει προσωπικά τη διαδικασία της ευθανασίας και να στηρίξει την οικογένεια του εκλιπόντος. Η οικογένεια, σε αυτό το στάδιο, δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποια δήλωση.

Παράλληλα, ο κ. Κουρτουά γνωστοποίησε ότι έχει ήδη προσφύγει κατά της απόφασης των δικαστικών αρχών να αρχειοθετήσουν τη μήνυση που είχε καταθέσει ο πελάτης του. Η νομική αυτή ενέργεια δείχνει τη συνέχιση της προσπάθειας για δικαίωση, ακόμη και μετά τον θάνατο του ηθοποιού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis