Ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ: Δηλώσεις για το Ιράν και τα επιτεύγματα της Αμερικής

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό της δεύτερης θητείας του, τονίζοντας μια σειρά από επιτεύγματα που χαρακτήρισε ως λαμπρά. Έδωσε επίσης έμφαση στις σχέσεις με το Ιράν, κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές στην πυραυλική του ικανότητα και σε προτάσεις οικονομικής συμφωνίας.

Η ομιλία στη Γενική Συνέλευση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την παρουσία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας την ομιλία του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα. Η ομιλία του αμερικανού προέδρου επικεντρώθηκε αρχικά στην αποτίμηση της δικής του διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ εξήρε το ιστορικό της δεύτερης θητείας του, απαριθμώντας αυτά που ο ίδιος χαρακτήρισε ως τα λαμπρά επιτεύγματα της προεδρίας του. Η τοποθέτησή του αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάλυση της πορείας των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του.

Από «σκοτεινή εποχή» σε «χρυσή»

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι παρέλαβε μια «σκοτεινή εποχή της Αμερικής» από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτή η περίοδος μετατράπηκε σε μια «χρυσή εποχή της Αμερικής» κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Ο Τραμπ επαίνεσε το ιστορικό του σε κρίσιμους τομείς, όπως η οικονομία, η μετανάστευση και η εγκληματικότητα.

Με υπερηφάνεια, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ». Πρόσθεσε επίσης ότι η τεχνολογία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράμιλλη» και ότι η χώρα πρωτοπορεί «σχεδόν σε όλα» τα πεδία.

Επιτεύγματα και δημοτικότητα

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Επίσης, έκανε λόγο για τη μείωση του επίσημου ποσοστού φτώχειας στις ΗΠΑ το έτος 2025, ένα στοιχείο που παρουσίασε ως απόδειξη της επιτυχίας των πολιτικών του.

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε και για τις προσπάθειές του να ανακόψει τις παράνομες διελεύσεις στα νότια σύνορα της χώρας, καθώς και για τη μείωση των ποσοστών βίαιης εγκληματικότητας στις αμερικανικές πόλεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει φτάσει σε νέα χαμηλά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί για το Ιράν

Προχωρώντας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη «κατασκεύασε έναν πύραυλο που ήταν ικανός να χτυπήσει την Ευρώπη και ήταν πολύ περήφανη γι’ αυτό». Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ευρωπαίοι θα συνειδητοποιήσουν αυτή την πραγματικότητα.

Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε προσφέρει στην Τεχεράνη μια οικονομική συμφωνία, αλλά το Ιράν «αρνήθηκε» την πρόταση αυτή. Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Τραμπ.

Προοπτικές για μελλοντική συμφωνία

Παρά την άρνηση του Ιράν στην οικονομική συμφωνία που προσφέρθηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία με την Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι πιστεύει πως μια συμφωνία θα επιτευχθεί «αμέσως μετά τις εκλογές».

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Δικαιολόγησε την πεποίθησή του λέγοντας ότι «δεν έχει νόημα να μην το κάνουν», υπονοώντας ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Topontiki