Ανησυχία στην ΕΕ για όπλα από την Ουκρανία και επιστρέφοντες μαχητές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης σχετικά με τον κίνδυνο εκτροπής πυροβόλων όπλων από το πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες παρακολούθησης των όπλων που εισέρχονται στην Ένωση, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανή κυκλοφορία στρατιωτικού εξοπλισμού εντός των κρατών μελών. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να συζητηθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Πιθανή κυκλοφορία όπλων εντός της ΕΕ

Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΕ, το οποίο είδε το Euronews, στρατιώτες που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία φέρνουν μαζί τους όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό το γεγονός εγείρει σοβαρές ανησυχίες ότι εξαρτήματα του πεδίου της μάχης θα μπορούσαν να αρχίσουν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο του Συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο επικεντρώνεται στον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, αναφέρει πως «τα κράτη μέλη έχουν αναφέρει εξαρτήματα όπλων και στρατιωτικό εξοπλισμό στην κατοχή μαχητών που επιστρέφουν». Παρόλο που αυτές οι ανιχνεύσεις δεν συνδέονται απαραίτητα με οργανωμένες δραστηριότητες λαθρεμπορίου, καταδεικνύουν έναν πιθανό κίνδυνο μεταφοράς στρατιωτικών εξαρτημάτων ή άλλου εξοπλισμού μάχης από την Ουκρανία στην ΕΕ.

Εντατικοποίηση των προσπαθειών παρακολούθησης

Ο κίνδυνος εκτροπής πυροβόλων όπλων από το πεδίο της μάχης αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τους πρέσβεις της ΕΕ κατά την προγραμματισμένη τους συνάντηση την Τετάρτη. Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη εντείνει τις προσπάθειές τους με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των όπλων που εισέρχονται στα σύνορα της Ένωσης.

Η ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση προκύπτει από την παρατήρηση ότι η παρουσία στρατιωτικού εξοπλισμού στα χέρια επιστρεφόντων μαχητών μπορεί να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα περιορίσουν αυτή την πιθανή ροή.

Ανησυχίες για Ρώσους μαχητές και μέτρα απαγόρευσης

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση εισόδου στο μπλοκ σε πρώην και νυν Ρώσους μαχητές. Οι πιθανοί κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με αυτούς τους μαχητές περιλαμβάνουν την εμπλοκή τους σε δολιοφθορές και υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μια τέτοια απαγόρευση είχε συμπεριληφθεί στο 21ο πακέτο κυρώσεων, ωστόσο τελικά μετριάστηκε μετά την αντίθεση της Γαλλίας και της Ιταλίας. Παρόλα αυτά, σε άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι υπάρχει «ευρεία υποστήριξη» για την προώθηση της απαγόρευσης των θεωρήσεων. Η δήλωση αυτή ακολούθησε μια απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία, κατά την οποία ένας από τους υπόπτους φέρεται να εισήλθε στον χώρο Σένγκεν με τουριστική βίζα που είχε εκδοθεί από την Ιταλία.

Δράσεις κρατών μελών και γενικότεροι κίνδυνοι

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης των κινδύνων, η Εσθονία έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες της λεγόμενης ανατολικής πλευράς. Στόχος είναι η κοινοποίηση αποφάσεων άρνησης εισόδου εναντίον ταυτοποιημένων Ρώσων μαχητών, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

Το εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΕ υπογραμμίζει ότι «οι ξένοι μαχητές, είτε εθελοντές είτε μισθοφόροι, εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο». Αυτό οφείλεται στο ότι αποκτούν στρατιωτικές δεξιότητες και εμπειρία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω μόλις αποσυρθούν από τη ζώνη των συγκρούσεων, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατία. Η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους Ρώσους μαχητές, αλλά επεκτείνεται και στους Ουκρανούς που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή, ιδίως σε κράτη μέλη που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Ουκρανών προσφύγων.

Με πληροφορίες από: Topontiki