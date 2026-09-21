Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Αναστολή πτήσεων λόγω προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προχώρησε σήμερα στην εντολή αναστολής πτήσεων σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής της χώρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος που παρουσιάστηκε στις τηλεπικοινωνίες, επηρεάζοντας άμεσα τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Το περιστατικό οδήγησε σε εκτροπές πτήσεων και σημαντικές καθυστερήσεις, δημιουργώντας προβλήματα στο αεροπορικό δίκτυο.

Εντολή αναστολής πτήσεων από την FAA

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή για την αναστολή πτήσεων σε κρίσιμα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής. Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν ήταν τα διεθνή αεροδρόμια JFK και Λα Γκουάρντια στη Νέα Υόρκη. Η εντολή αυτή είχε άμεσο αντίκτυ στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων στην περιοχή.

Επιπλέον, η απόφαση της FAA επηρέασε και άλλα σημαντικά αεροδρόμια. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε αναστολή πτήσεων τα αεροδρόμια Νιούαρκ Λίμπερτι και Τίτερμπορο, τα οποία βρίσκονται στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ. Στην ίδια λίστα προστέθηκε και το διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας, στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, διευρύνοντας το εύρος του προβλήματος.

Το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας

Η αιτία της αναστολής των πτήσεων ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις τηλεπικοινωνίες. Το ζήτημα αυτό επηρέασε άμεσα τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση της FAA για την ασφάλεια των πτήσεων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για βλάβη εξοπλισμού («equipment outages») που προκάλεσε την αναστάτωση.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε αρχικά σε συχνότητες εγκατάστασης ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή της Φιλαδέλφειας. Αυτή η δυσλειτουργία οδήγησε στην απόφαση για κλείσιμο του εναέριου χώρου σε τμήματα της βορειοανατολικής περιοχής για τουλάχιστον 30 λεπτά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων

Οι συνέπειες του προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες ήταν άμεσες και εκτεταμένες. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware κατέγραψε καθυστερήσεις σε περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας. Το ποσοστό των καθυστερήσεων στα συγκεκριμένα αεροδρόμια ξεπέρασε το 20% του συνόλου των πτήσεων.

Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, όπου, σύμφωνα με το Flightradar24, οι καθυστερήσεις ανέρχονταν κατά μέσο όρο στα 112 λεπτά. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της αδυναμίας ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να εκτραπούν και να προσγειωθούν σε διαφορετικά αεροδρόμια, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση στους επιβάτες.

Σημαντικοί αεροπορικοί κόμβοι

Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες αποτελούν κεντρικούς κόμβους για μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Το αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι, στο Νιου Τζέρσεϊ, αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κόμβο για την αεροπορική εταιρεία United Airlines, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό πτήσεων και επιβατών.

Αντίστοιχα, το διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας, στην Πενσυλβάνια, λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για την American Airlines. Η δυσλειτουργία σε αυτούς τους κόμβους είχε ευρύτερες επιπτώσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και στο συνολικό αεροπορικό δίκτυο της Ανατολικής Ακτής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki