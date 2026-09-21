Ισπανία: Κατάσχεση κότερου με 2,1 τόνους κοκαΐνης και πέντε συλλήψεις

Οι ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν σημαντική επιχείρηση κατάσχεσης, εντοπίζοντας ένα κότερο που μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Το σκάφος βρέθηκε σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών υπολογίζεται σε 2,1 τόνους.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση. Η υπόθεση συνδέεται με εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών μέσω σκαφών αναψυχής.

Η επιχείρηση κατάσχεσης και η ποσότητα των ναρκωτικών

Η κατάσχεση του κότερου με τους 2,1 τόνους κοκαΐνης πραγματοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε η ισπανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (Agencia Estatal de Administración Tributaria / AEAT). Το σκάφος εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα, περίπου 650 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Γαλικίας, μια περιοχή που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ισπανίας.

Η ποσότητα των ναρκωτικών, που ανερχόταν σε περίπου 2.100 κιλά κοκαΐνης, ήταν συσκευασμένη σε εβδομήντα δέματα. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια οδό.

Οι συλλήψεις των μελών του πληρώματος και της σπείρας

Συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του κότερου τέθηκαν υπό κράτηση αμέσως μετά την επιχείρηση.

Οι συλληφθέντες προέρχονται από διαφορετικές χώρες, συγκεκριμένα από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία. Επιπλέον, ένα πέμπτο μέλος της φερόμενης σπείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στη Βαρκελώνη.

Το σκάφος και η διαδρομή του

Το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών ήταν ένα γιοτ μήκους 14 μέτρων, το οποίο έφερε πολωνική σημαία. Μετά την κατάσχεση, το κότερο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο.

Οι αρχές είχαν θέσει το συγκεκριμένο γιοτ υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο. Η παρακολούθηση ξεκίνησε όταν το σκάφος απέπλευσε από μια μαρίνα της Χιρόνα, η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

Η εκτίμηση των αρχών για την εγκληματική ομάδα

Σύμφωνα με την εκτίμηση της AEAT, το περιστατικό συνδέεται με μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Αυτή η ομάδα ειδικεύεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας σκάφη αναψυχής για τις μεταφορές τους.

Οι αρχές ανέφεραν πως η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αυτό υποδηλώνει ένα ευρύ δίκτυο διακίνησης που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας.

Διεθνής συνεργασία και αδιευκρίνιστα σημεία

Στην επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση του σκάφους και της κοκαΐνης συμμετείχαν πολλές διεθνείς αρχές. Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, η αστυνομία της Πολωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).

Παρά την επιτυχία της επιχείρησης και τις συλλήψεις, οι ισπανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ούτε την προέλευση των ναρκωτικών ούτε το πού και πότε ακριβώς φορτώθηκαν στο κότερο. Οι έρευνες για τα σημεία αυτά πιθανώς συνεχίζονται, προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η αλυσίδα διακίνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki