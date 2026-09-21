Η Ουκρανία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την πρόταση της ΕΕ για άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες

Η Ουκρανία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, τον Αλισέρ Ουσμάνοφ και τον Μιχαήλ Φρίντμαν. Το Κίεβο κρίνει ότι η απόφαση αυτή στέλνει «το λάθος μήνυμα» στη Μόσχα, τη στιγμή που η πίεση πρέπει να ενταθεί. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα τόνισε πως οι δύο ολιγάρχες συμπεριλήφθηκαν στη λίστα επειδή αποτελούν μέρος του επιθετικού καθεστώτος της Ρωσίας, το οποίο διεξάγει επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αντίδραση του Κιέβου

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της χώρας του μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Σημείωσε ότι οι δύο ολιγάρχες είχαν αρχικά συμπεριληφθεί στις κυρώσεις λόγω της άμεσης σύνδεσής τους με το επιθετικό καθεστώς της Ρωσίας, το οποίο έχει εξαπολύσει πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Σιμπίχα διερωτήθηκε «Τι άλλαξε; Τίποτα», υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή είναι «απαράδεκτη». Επανέλαβε ότι μια τέτοια κίνηση θα έστελνε «το λάθος μήνυμα» στη Μόσχα, σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία.

Οι ολιγάρχες στο επίκεντρο

Οι δύο Ρώσοι ολιγάρχες που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης είναι ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν. Ο Αλισέρ Ουσμάνοφ, δισεκατομμυριούχος ρωσοουζμπεκικής καταγωγής, κατέχει τόσο ρωσική όσο και ουζμπεκική υπηκοότητα. Ο Μιχαήλ Φρίντμαν είναι επίσης Ρώσος επιχειρηματίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβάλει κυρώσεις στον Ουσμάνοφ κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις βασίστηκαν στους «στενούς δεσμούς» του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και στα συμφέροντά του σε «βασικούς τομείς» της ρωσικής οικονομίας, οι οποίοι παρέχουν «ουσιαστικά» έσοδα στο ρωσικό κράτος.

Ο ρόλος της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου

Η Γαλλία ζητούσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας». Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Παρίσι ασκούσε πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να επιτύχει, ως αντάλλαγμα, την απελευθέρωση πολλών Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Από την πλευρά του, το Λουξεμβούργο ζητούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα των κυρώσεων το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία Μιχαήλ Φρίντμαν. Η απαίτηση αυτή τέθηκε υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα κατέληγαν σε συμφωνία για την άρση των κυρώσεων στον Αλισέρ Ουσμάνοφ.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Το Ουζμπεκιστάν, μαζί με άλλα τουρκικά κράτη, ασκεί πιέσεις εδώ και δύο χρόνια για την αφαίρεση του Αλισέρ Ουσμάνοφ από τον κατάλογο των κυρώσεων. Έχουν απευθύνει εκκλήσεις τόσο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλά κράτη μέλη. Επιπλέον, οι δικηγόροι του Ουσμάνοφ έχουν επίσης πιέσει για τη διαγραφή του από τον κατάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, οι αρχές του Ουζμπεκιστάν και η Γαλλία έχουν καταλήξει σε μια παρασκηνιακή συμφωνία. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την αφαίρεση του Ουσμάνοφ από τη λίστα των κυρώσεων, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δύο Γάλλων υπηκόων από τη φυλακή του Αζερμπαϊτζάν. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, αναμένεται να εκδώσει χάρη.

Οι ανησυχίες των κρατών μελών

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία αποκαλύφθηκε από το Euronews, έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια και την «εξόργιση» αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το προηγούμενο που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια τέτοια κίνηση.

Ο φόβος έγκειται στο ενδεχόμενο η άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες, υπό αυτές τις συνθήκες, να ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον, υπονομεύοντας την ενιαία στάση της ΕΕ απέναντι στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki