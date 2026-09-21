Η Ευρώπη προετοιμάζεται υπό τον φόβο ρωσικής επίθεσης σε νατοϊκό έδαφος

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ φαίνεται να πείθονται, όλο και περισσότερο, πως η Ρωσία του Πούτιν θα «εξάγει» τον πόλεμό της και πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Μία υποβόσκουσα ανησυχία διακατέχει πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, την ώρα που η Ρωσία εντείνει την επιθετικότητά της, κυρίως σε βάρος της Ουκρανίας. Μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται υπ' ατμόν, αγωνιώντας αλλά και κάνοντας προετοιμασίες για την επόμενη μέρα, εν μέσω αυξημένης έντασης.

Η αυξανόμενη ανησυχία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Η πεποίθηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επεκτείνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις πέρα από την Ουκρανία ενισχύεται σταδιακά μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή η εκτίμηση έχει προκαλέσει μία διάχυτη και βαθιά ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η ρωσική επιθετικότητα παραμένει έντονη και κλιμακούμενη, εστιάζοντας κυρίως στην Ουκρανία.

Σε αυτό το κλίμα διεθνούς ανασφάλειας, σημαντικές δυνάμεις της Ευρώπης βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Οι χώρες αυτές εκφράζουν έντονη αγωνία για τις μελλοντικές εξελίξεις στην περιοχή και ταυτόχρονα προχωρούν σε εντατικές προετοιμασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών σεναρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Στρατιωτικές κινήσεις και προειδοποιήσεις για υβριδικές επιθέσεις

Ως ένδειξη αυτής της αυξημένης έντασης και προετοιμασίας, η Λευκορωσία, η οποία αποτελεί τον πιο στενό στρατιωτικό σύμμαχο της Ρωσίας, πραγματοποίησε μία μεγάλη στρατιωτική άσκηση. Η άσκηση έλαβε χώρα στο Suwałki Gap, έναν στρατηγικά σημαντικό και στενό διάδρομο που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Η συγκεκριμένη τοποθεσία θεωρείται παραδοσιακά ένα από τα πλέον αδύναμα και ευάλωτα σημεία της Συμμαχίας, καθιστώντας την άσκηση ιδιαίτερα συμβολική.

Παράλληλα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σοβαρή προειδοποίηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ρωσική πλευρά μπορεί να εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις ή επιθέσεις με drone κατά κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Οι επιθέσεις αυτές, όπως ανέφερε, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν υπό τον μανδύα ατυχήματος, γεγονός που προσθέτει μία νέα διάσταση στην απειλή.

Μέτρα προστασίας και ετοιμότητα σε ευρωπαϊκές χώρες

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας του για μία εμπιστευτική ενημέρωση, η οποία παρασχέθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Μετά την ενημέρωση, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε νέα μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων υποδομών της Γαλλίας. Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν απαραίτητα λόγω των κλιμακούμενων ρωσικών υβριδικών επιθέσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες έχουν κληθεί επίσημα να προετοιμαστούν για την πιθανότητα πολέμου, συγκεντρώνοντας βασικά εφόδια και πόσιμο νερό. Ο επικεφαλής των βρετανικών αμυντικών δυνάμεων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την «πλέον επικίνδυνη» περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Γερμανία, από την πλευρά της, προχωρά σε προετοιμασίες των νοσοκομείων της για μία πιθανή ρωσική επίθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδεχόμενα. Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε για «αποφασιστικές στιγμές» που έρχονται, τονίζοντας τη σημασία της «υπεράσπισης της ελευθερίας και την ειρήνης στην ήπειρό μας».

Η στάση της Ελβετίας και οι κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών

Ακόμη και η παραδοσιακά ουδέτερη Ελβετία έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση μίας νέας εθνικής στρατηγικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η χώρα καλεί σε ενίσχυση των αποτρεπτικών της δυνάμεων, σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μία αξιοσημείωτη αλλαγή στην προσέγγιση της Ελβετίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, αντανακλώντας τις ευρύτερες ανησυχίες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ξαφνικά εξελίξεις όσον αφορά στη δημιουργία μίας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης σε πολωνικό έδαφος, μια εξέλιξη που θα ενισχύσει την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Πριν από δύο εβδομάδες, ο επικεφαλής της CIA βρέθηκε στη Μόσχα με μοναδικό στόχο να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά να αποφύγει οποιαδήποτε επίθεση σε νατοϊκό έδαφος, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από: Reader