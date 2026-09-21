Μεγάλα αμερικανικά δίκτυα σταματούν την κάλυψη του Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης

Σε μια κίνηση στήριξης προς το CNN, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του προέδρου. Τα δίκτυα CBS, ABC, NBC και Fox προχώρησαν σε αυτή την απόφαση, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση.

Η απόφαση των δικτύων και η έκτασή της

Η απόφαση των τεσσάρων μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων τέθηκε σε ισχύ άμεσα. Όπως δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού, «από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας».

Αυτή η συλλογική ενέργεια σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ της αμερικανικής προεδρίας και των μέσων ενημέρωσης. Η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, η οποία έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην κάλυψη των δραστηριοτήτων του προέδρου, αναστέλλει πλέον την παρουσία της σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Ο αποκλεισμός του CNN και οι κατηγορίες του Τραμπ

Η κίνηση αλληλεγγύης των δικτύων έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει το CNN από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση αυτή την Παρασκευή, κατηγορώντας συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «ψέματα» και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα που να προκάλεσε τον αποκλεισμό του CNN. Αργότερα, υποστήριξε ότι η απόφαση οφείλεται στη συνολική στάση των εν λόγω μέσων κατά τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τη διαρκή ένταση στις σχέσεις του με μέρος του Τύπου.

Η αντίδραση των αποκλεισμένων μέσων και η προσφυγή τους

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το CNN, το Politico και το MS NOW υποστήριξαν ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να ακολουθηθεί κάποια θεσμική διαδικασία. Τα τρία μέσα σημείωσαν ότι η προσφυγή τους αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Επιπλέον, τόνισαν την αρχή ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τι επιτρέπεται να ερευνά ή να δημοσιεύει ο Τύπος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι εάν η συγκεκριμένη πρακτική δεν αμφισβητηθεί, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Η συγκρουσιακή σχέση με τον Τύπο

Η σχέση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σημαντικό μέρος του Τύπου παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν και άλλα μέσα από τον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αναφέρθηκε επικριτικά στους New York Times και τη Washington Post, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news» για αυτά.

Η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς δημοσιογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταλήξει σε οικονομικούς συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες παραμένουν σε εξέλιξη. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή των τριών μέσων.

Ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης

Η αγωγή που κατατέθηκε από το CNN, το Politico και το MS NOW, σε συνδυασμό με την απόφαση των τεσσάρων μεγάλων δικτύων να σταματήσουν την κάλυψη του προέδρου, αποτελεί μια ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των μέσων ενημέρωσης. Αυτή η συλλογική αντίδραση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν τα μέσα στην ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα στην απρόσκοπτη ενημέρωση.

Η ενέργεια αυτή αναδεικνύει την ενότητα των δημοσιογραφικών οργανισμών απέναντι σε πρακτικές που θεωρούν ότι υπονομεύουν την ανεξαρτησία τους και θέτουν σε κίνδυνο την ορθή πληροφόρηση του κοινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki