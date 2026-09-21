Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Ρωσία έχασε τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σήμερα σε δηλώσεις που εστιάζουν στην κατάσταση της ρωσικής βιομηχανίας ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει «χάσει τον έλεγχο» αυτού του κρίσιμου τομέα. Παράλληλα με τις παρατηρήσεις του για τις ρωσικές υποδομές, ο Αμερικανός πολιτικός επανέλαβε την έκκλησή του για άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Τραμπ δημοσιεύτηκαν μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι ισχυρισμοί για την απώλεια ελέγχου στη βιομηχανία ντίζελ

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ρητά ότι η Ρωσία, δυστυχώς, έχει «χάσει τον έλεγχο» της βιομηχανίας του ντίζελ. Αυτή η απώλεια ελέγχου, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, συνδέεται άμεσα με τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου με την Ουκρανία. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς τομείς της Ρωσίας.

Ο Τραμπ παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τους λόγους αυτής της κατάστασης, αναφέροντας ότι ένας «μεγάλος αριθμός των διυλιστηρίων ντίζελ της έχουν ανατιναχθεί». Αυτές οι ανατινάξεις έχουν θέσει τα εν λόγω διυλιστήρια «εκτός λειτουργίας», τουλάχιστον σε προσωρινή βάση. Η πληροφορία αυτή υπογραμμίζει τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που έχουν υποστεί οι ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να λειτουργούν κανονικά.

Η επανειλημμένη έκκληση για τερματισμό του πολέμου

Πέρα από τις παρατηρήσεις του για την ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε με έμφαση την έκκλησή του για τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πολιτικός έχει εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πρέπει να λάβει τέλος. Η σημερινή του δήλωση ενισχύει αυτή τη σταθερή του θέση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ειρήνη.

Στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο ως «γελοίο και ατέρμονο». Με αυτή τη φράση, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε την άποψή του για τη φύση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την ανάγκη να σταματήσει άμεσα. Η δήλωση αυτή αποτελεί μια σαφή και κατηγορηματική τοποθέτηση του Τραμπ σχετικά με την εξέλιξη και τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης στην Ανατολική Ευρώπη.

Το χρονοδιάγραμμα και το πλαίσιο των δηλώσεων

Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν σε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύτηκε μόλις μία ημέρα πριν από μια προγραμματισμένη και ιδιαίτερα αναμενόμενη συνάντηση. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στα λεγόμενά του.

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το διεθνές αυτό πλαίσιο, όπου συγκεντρώνονται ηγέτες από όλο τον κόσμο, καθιστά τις δηλώσεις του Τραμπ ακόμη πιο ηχηρές. Η χρονική συγκυρία υπογραμμίζει τη σημασία των τοποθετήσεών του λίγο πριν από την άμεση επαφή με τον ηγέτη της χώρας που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki