Η Βενετία εξετάζει αύξηση του τέλους εισόδου για τους τουρίστες

Η δημοτική αρχή της Βενετίας εξετάζει την επέκταση της επιβολής τέλους εισόδου στους τουρίστες, ένα μέτρο που αναμένεται να ισχύει για μεγαλύτερη περίοδο της χρονιάς. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική αύξηση της ημερήσιας επιβάρυνσης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 30 ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου της πόλης.

Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αποτελεσματικότερη αποτροπή του υπερτουρισμού, ένα φαινόμενο που επιβαρύνει την ιστορική πόλη. Το τέλος εισόδου, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά διεθνώς το 2024, αφορά αποκλειστικά τους ημερήσιους επισκέπτες.

Η επέκταση του μέτρου και ο στόχος

Ο Μικέλε Ζουίν, σύμβουλος σε θέματα προϋπολογισμού και φορολόγησης της Βενετίας, δήλωσε ότι το σημερινό τέλος, που κυμαίνεται από 5 έως 10 ευρώ, είναι πλέον πολύ χαμηλό για να προσφέρει την επιθυμητή προστασία απέναντι στον υπερτουρισμό. Τόνισε ότι η νέα τιμή για το 2027 πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί με την κυβέρνηση.

Σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στην κυριακάτικη έκδοση της τοπικής εφημερίδας Il Gazzettino, ο κ. Ζουίν υπογράμμισε: «Η τωρινή επιβάρυνση 5-10 ευρώ είναι οικονομικά προσιτή ουσιαστικά για όλους, ο κίνδυνος είναι ότι δεν έχει πλέον τον αποτρεπτικό χαρακτήρα που υποτίθεται είχε το μέτρο αυτό». Οι τοπικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο έχει στόχο να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις πιο τουριστικές περιόδους της χρονιάς, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διαχείριση των ροών.

Οι προτεινόμενες τιμές και οι συζητήσεις

Σε δηλώσεις του που αναδημοσιεύθηκαν από μέσα ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας, ο σύμβουλος Μικέλε Ζουίν ανέφερε ότι υπήρξε «ακόμα και συζήτηση για 50 ευρώ» ως πιθανό τέλος εισόδου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι αρχές ενδέχεται να καταλήξουν σε μια μέγιστη επιβάρυνση που θα φτάνει τα 30 ευρώ ανά επισκέπτη.

Η διαδικασία καθορισμού της νέας τιμής για το 2027 απαιτεί διαβούλευση και επίσημη συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση της Ιταλίας. Αυτή η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη για την οριστικοποίηση και την απρόσκοπτη εφαρμογή του αναθεωρημένου συστήματος, το οποίο θα επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ημερήσιους τουρίστες.

Η εφαρμογή του τέλους και τα πρώτα αποτελέσματα

Το τουριστικό τέλος στη Βενετία τέθηκε σε εφαρμογή το 2024, σηματοδοτώντας μια πρωτοποριακή κίνηση σε διεθνές επίπεδο. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό για την είσοδό τους, με στόχο τη διαχείριση του τουριστικού φόρτου.

Κατά το έτος 2026, το τέλος εφαρμόστηκε σε επιλεγμένες ημέρες, συγκεκριμένα από τις 3 Απριλίου έως τις 26 Ιουλίου. Η εφαρμογή του μέτρου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο απέφερε στα δημοτικά ταμεία έσοδα που ξεπέρασαν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό προήλθε από την πώληση σχεδόν 680.000 εισιτηρίων εισόδου, γεγονός που αναδεικνύει τον μεγάλο αριθμό των ημερήσιων επισκεπτών που επέλεξαν να επισκεφθούν τη Βενετία.

Λεπτομέλειες και εξαιρέσεις

Το σύστημα του τέλους εισόδου προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις και διευκολύνσεις για τους επισκέπτες. Για παράδειγμα, όσοι προβαίνουν σε νωρίτερη κράτηση του εισιτηρίου τους έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν ένα μικρότερο ποσό, ενθαρρύνοντας έτσι τον προγραμματισμό των επισκέψεων. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες επισκεπτών που εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους, όπως τα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Η Βενετία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό σημαντικά προβλήματα που απορρέουν από τον υπερβολικό τουρισμό, καθώς και από τη συνεχή μείωση του πληθυσμού της. Οι τοπικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι το μέτρο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση της μοναδικότητας και της βιωσιμότητας της πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: News.gr