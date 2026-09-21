Η Πολωνία ζητά 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της

Η Πολωνία έχει εκφράσει την επιθυμία της να φιλοξενήσει έως και 15.000 Αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφός της, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας, Στανισλάβ Βζίντεκ. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, υπογραμμίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες της Βαρσοβίας. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην γειτονική Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χειμώνα του, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η πρόταση της Πολωνίας για αυξημένη στρατιωτική παρουσία

Ο υφυπουργός Άμυνας, Στανισλάβ Βζίντεκ, παρουσίασε λεπτομερώς το σχέδιο για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Πολωνία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, ο στόχος είναι να φτάσει ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών τους 15.000. Αυτή η δύναμη θα αποτελείται από δύο βασικές κατηγορίες προσωπικού, καλύπτοντας διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βζίντεκ διευκρίνισε ότι το απόσπασμα αυτό θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 στρατιώτες που θα βρίσκονται στη χώρα εκ περιτροπής, δηλαδή θα εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, προβλέπεται η μόνιμη στάθμευση ενός σημαντικού αριθμού στρατιωτών, που θα κυμαίνεται μεταξύ 3.500 και 5.000 ατόμων. Αυτή τη στιγμή, η Πολωνία φιλοξενεί ήδη μια αμερικανική στρατιωτική παρουσία, η οποία ανέρχεται σε περίπου 6.500 έως 7.000 στρατιώτες, όλοι εκ περιτροπής.

Σταδιακή ενίσχυση και η δήλωση Τραμπ

Η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης αύξησης της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Πολωνία θα γίνει μεθοδικά και σταδιακά, όπως ενημέρωσε ο Πολωνός υφυπουργός Άμυνας. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την πλήρη συγκρότηση αυτής της δύναμης εκτείνεται μέχρι το έτος 2039, υποδεικνύοντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει την ομαλή ενσωμάτωση του επιπλέον προσωπικού και των αναγκαίων υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει την περασμένη Πέμπτη την εκτίμησή του για τη «σημαντική πρόοδο» που έχει επιτευχθεί. Η πρόοδος αυτή αφορά την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο πολωνικό έδαφος, ένα ζήτημα που απασχολεί τις δύο πλευρές. Παράλληλα, η κυβέρνηση του κ. Τραμπ είχε ξεκινήσει μια ευρύτερη αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξετάζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις της περιοχής.

Οι ανησυχίες της Βαρσοβίας για ρωσικές απειλές

Η πολωνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και έχει εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες της για την ασφάλεια. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, προέβη σε προειδοποιήσεις σχετικά με τις «υβριδικές» απειλές που εκπορεύονται από τη Ρωσία. Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση και την πρόκληση προβλημάτων.

Μεταξύ των απειλών που ανέφερε ο κ. Τουσκ, συγκαταλέγονται οι «τυχαίες» επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και επιθέσεις με πυραύλους, οι οποίες στοχεύουν τους συμμάχους της Ουκρανίας. Η Πολωνία, ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για πράξεις «σαμποτάζ» από το 2022 και μετά. Οι κατηγορίες αυτές αναδεικνύουν την ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την αυξημένη επαγρύπνηση της Βαρσοβίας.

Η γεωπολιτική θέση και οι αμυντικές δαπάνες

Η γεωγραφική θέση της Πολωνίας, στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, της προσδίδει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτή η θέση, σε συνδυασμό με τις περιφερειακές γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια σημαντική ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων και δαπανών. Η Βαρσοβία θεωρεί την άμυνα ως κορυφαία προτεραιότητα για την εθνική της ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πολωνία συγκαταλέγεται πλέον στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ που δαπανούν τα περισσότερα, σε σχετικούς όρους, για την άμυνα. Συγκεκριμένα, η χώρα διαθέτει σχεδόν το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της για αυτόν τον σκοπό, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον στόχο του 2% που έχει τεθεί από τη Συμμαχία. Η οικονομική αυτή δέσμευση αντανακλά την αποφασιστικότητα της Πολωνίας να ενισχύσει την άμυνά της και να συμβάλει στην συλλογική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit