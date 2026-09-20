Η πέστροφα από την Αγγλία απειλεί ενδημικό ψάρι στην Τασμανία: Κατασκευάζονται φράγματα προστασίας

Πριν από 162 χρόνια, η ευρωπαϊκή καφέ πέστροφα έφτασε στην Τασμανία από την Αγγλία, με σκοπό την ανάπτυξη της αθλητικής αλιείας. Ωστόσο, η επιτυχής προσαρμογή και εξάπλωση του είδους έχει πλέον δημιουργήσει σοβαρή απειλή για ένα μικροσκοπικό, ενδημικό ψάρι του νησιού. Επιστήμονες και ομάδες προστασίας εργάζονται εντατικά για να διασφαλίσουν την επιβίωση του Swan galaxias, του οποίου ο πληθυσμός έχει συρρικνωθεί σημαντικά.

Η εισαγωγή της πέστροφας και η αρχική επιτυχία

Η ιστορία της εισαγωγής της πέστροφας στην Τασμανία ξεκινά το 1864, δηλαδή πριν από 162 χρόνια. Τότε, οργανώσεις που προωθούσαν την εισαγωγή νέων ειδών μετέφεραν αυγά ευρωπαϊκής καφέ πέστροφας (Salmo trutta) από την Αγγλία στο νησί. Η μεταφορά των αυγών πραγματοποιήθηκε με το πλοίο Norfolk, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σημαντικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη για την αθλητική αλιεία. Με την πάροδο των ετών, η Τασμανία εξελίχθηκε σε διεθνή προορισμό για το ψάρεμα με μύγα, προσελκύοντας πλήθος αλιέων από όλο τον κόσμο. Η καφέ πέστροφα ευδοκίμησε στα γλυκά νερά του νησιού, δημιουργώντας έναν ακμάζοντα πληθυσμό που προσέφερε νέες ευκαιρίες για τους λάτρεις του αθλήματος.

Η απειλή για το ενδημικό Swan galaxias

Η εξάπλωση της πέστροφας, ωστόσο, είχε σημαντικές και αρνητικές συνέπειες για την τοπική πανίδα του νησιού. Τα ψάρια αυτά εξαπλώθηκαν με ταχείς ρυθμούς στα συστήματα γλυκού νερού της Τασμανίας, όπου άρχισαν να τρέφονται με μικρότερα ντόπια είδη. Παράλληλα, ανταγωνίζονταν τα ενδημικά ψάρια για την τροφή και τους διαθέσιμους βιότοπους, διαταράσσοντας την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Ένα από τα είδη που απειλούνται περισσότερο από την παρουσία της πέστροφας είναι το Swan galaxias (Galaxias fontanus). Πρόκειται για ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού, το οποίο δεν διαθέτει λέπια και φτάνει σε μήκος μόλις τα 10 έως 13 εκατοστά. Το είδος αυτό αποτελεί ένα από τα πιο απειλούμενα ενδημικά ψάρια της Τασμανίας.

Το Swan galaxias συναντάται αποκλειστικά στην ανατολική Τασμανία, και ο πληθυσμός του υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 6.000 άτομα. Το ενδημικό αυτό ψάρι εξαφανίστηκε σταδιακά από τις χαμηλότερες και μεσαίες περιοχές αρκετών ποταμών όπου ζούσε παλαιότερα, καθώς η πέστροφα κυριάρχησε στους βιότοπους αυτούς, μειώνοντας δραματικά τους πληθυσμούς του.

Οι φυσικοί και τεχνητοί φραγμοί προστασίας

Σήμερα, το Swan galaxias έχει περιοριστεί σε μικρά, απομονωμένα ρυάκια που βρίσκονται ψηλά στις λεκάνες απορροής των ποταμών. Σε αυτές τις περιοχές, φυσικά εμπόδια, όπως οι καταρράκτες, έχουν λειτουργήσει ως ένα είδος ασπίδας και προστατευτικού φράγματος, εμποδίζοντας τις πέστροφες να φτάσουν στους τελευταίους βιότοπους του galaxias.

Παρόλα αυτά, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες για το είδος. Η ξηρασία και οι ξαφνικές πλημμύρες μπορούν να διαταράξουν αυτά τα απομονωμένα οικοσυστήματα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στους εναπομείναντες πληθυσμούς. Για τον λόγο αυτό, ομάδες προστασίας προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν αντίστοιχη προστασία και με τεχνητά φράγματα, συμπληρώνοντας τα φυσικά εμπόδια και ενισχύοντας την ασφάλεια των βιότοπων.

Η στρατηγική των ομάδων προστασίας

Ερευνητές και ειδικοί των υπηρεσιών αλιείας μελετούν τα δίκτυα των ρυακιών, αναζητώντας σημεία όπου μπορούν να δημιουργηθούν νέοι ασφαλείς βιότοποι για το ενδημικό ψάρι. Τα φράγματα που σχεδιάζονται έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τις καφέ πέστροφες να κινηθούν και να φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής του galaxias, διασφαλίζοντας την προστασία των ευάλωτων πληθυσμών.

Σε περίπτωση που κάποια πέστροφα καταφέρει να περάσει τα φράγματα, οι ομάδες πεδίου χρησιμοποιούν την ηλεκτραλιεία για την άμεση απομάκρυνσή της από την περιοχή. Μόλις επιβεβαιωθεί ότι ένα τμήμα του ρυακιού είναι απαλλαγμένο από πέστροφες, μεταφέρονται εκεί μικρές ομάδες galaxias από υγιείς πληθυσμούς, με σκοπό την ενίσχυση και την ανασύσταση του είδους.

Ο βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθούν περισσότεροι, ανεξάρτητοι πληθυσμοί του Swan galaxias. Αυτό θα βοηθήσει το είδος να αντέξει καλύτερα σε περιβαλλοντικές διαταραχές, όπως μια ξηρασία ή μια ξαφνική πλημμύρα, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή του και την προστασία της βιοποικιλότητας της Τασμανίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta