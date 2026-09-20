Η πανωλεθρία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: Κάτω από το όριο του 5%

Σημαντικές ανατροπές καταγράφονται στα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς, το CDU, αντιμετωπίζει μια απρόσμενη και βαθιά πανωλεθρία. Με ένα μεγάλο ποσοστό των ψήφων ήδη καταμετρημένο, το CDU βρίσκεται κάτω από το κρίσιμο όριο του 5%, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την εκπροσώπησή του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό και «εφιάλτες» στους κυβερνητικούς κύκλους, καθώς τα πράγματα, όπως φαίνεται, μπορούν να γίνουν ακόμα χειρότερα από ό,τι πίστευαν αρχικά.

Η πορεία του CDU κάτω από το όριο

Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων προχωρά, τα δεδομένα σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Με καταμετρημένο το 88,5% των ψήφων, το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 4,7%. Αυτό το ποσοστό είναι καθοριστικό, καθώς το τοποθετεί κάτω από το όριο του 5%, το οποίο αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο και την εκπροσώπηση στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η τάση αυτή είχε ήδη διαφανεί σε προηγούμενο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας. Όταν είχε καταμετρηθεί το 75,5% των ψήφων, το CDU κατέγραφε ποσοστό 4,8%. Και στις δύο περιπτώσεις, το κόμμα παρέμενε σταθερά κάτω από το όριο του 5%. Αυτό σημαίνει ότι το CDU κινδυνεύει σοβαρά να μείνει χωρίς εκπροσώπηση στο κρατίδιο, ένα αποτέλεσμα που εκλαμβάνεται ως ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη και προκαλεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση.

Η εικόνα των άλλων κομμάτων

Σε αντίθεση με την πορεία του CDU, άλλα κόμματα κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά, διαμορφώνοντας ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στο κρατίδιο. Το ακροδεξιό AfD αναδεικνύεται ως ο μεγάλος νικητής των εκλογών, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό 39,7% των ψήφων. Η επίδοση αυτή του δίνει σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.

Ακολουθεί το SPD, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει 34,7% των ψήφων, διατηρώντας μια ισχυρή παρουσία και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως σημαντική πολιτική δύναμη. Η Αριστερά, από την πλευρά της, εξασφαλίζει την είσοδό της στο κοινοβούλιο με ποσοστό 6,3%, ενώ οι Πράσινοι συγκεντρώνουν 5,5%, αμφότερα πάνω από το όριο του 5% που απαιτείται για την εκπροσώπηση.

Το «θρίλερ» της καταμέτρησης και ο κίνδυνος αποκλεισμού

Η μάχη για την κάθε ψήφο αναμένεται να είναι κρίσιμη, καθώς η διαφορά του CDU από το όριο του 5% είναι οριακή και κάθε μεμονωμένη ψήφος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μέχρι τα ξημερώματα, αναμένεται να επικρατήσει ένα μεγάλο «θρίλερ» για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι τελευταίες κάλπες και οι τελικές καταμετρήσεις μπορούν να κρίνουν την είσοδο ή μη του κόμματος στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Η πιθανότητα να μείνει το CDU εκτός Βουλής στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αποτελεί ένα σενάριο που προκαλεί σοβαρούς προβληματισμούς και αμηχανία.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελούσε «ντροπή» για τον ίδιο τον καγκελάριο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το βάρος της εκλογικής αυτής αναμέτρησης για το κόμμα του και την ηγεσία του. Η αβεβαιότητα παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις τελευταίες εκλογικές περιφέρειες και την τελική επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Η στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς

Παρά τα δυσμενή αποτελέσματα που καταγράφονται τόσο στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία όσο και στην πρωτεύουσα Βερολίνο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη θέση του και το μέλλον της ηγεσίας του κόμματος. Ο ίδιος δήλωσε με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά την εκλογική εικόνα που διαμορφώνεται και τις πιέσεις που ενδεχομένως να ασκούνται.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου τα αποτελέσματα στο κρατίδιο προκαλούν «εφιάλτες» στην κυβέρνηση και θεωρούνται ως «ντροπή» για τον ίδιο τον καγκελάριο. Η στάση του Μερτς δείχνει την πρόθεσή του να παραμείνει στην ηγεσία, ανεξάρτητα από τις εκλογικές επιδόσεις σε αυτές τις περιφερειακές αναμετρήσεις, διατηρώντας τη θέση του παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki