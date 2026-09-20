Νέες σαουδαραβικές επιδρομές στην Υεμένη: 28 βομβαρδισμοί κατά στόχων των Χούθι

Νέες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές αναφέρθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της Υεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις των Χούθι. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα πραγματοποίησε δικές του επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η σαουδαραβική αεροπορία πραγματοποίησε συνολικά 28 αεροπορικές επιδρομές. Οι βομβαρδισμοί στόχευσαν συγκεκριμένα τις επαρχίες Ταΐζ, Αλ Τζαούφ και Μαρίμπ, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο των σιιτών μαχητών.

Οι αεροπορικές επιδρομές και οι στόχοι τους

Ο Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η σαουδαραβική αεροπορία πραγματοποίησε 28 αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες είχαν ως στόχο συγκεκριμένες επαρχίες της Υεμένης.

Οι επαρχίες που δέχθηκαν τους βομβαρδισμούς ήταν η Ταΐζ, η Αλ Τζαούφ και η Μαρίμπ. Για την εκτέλεση αυτών των επιδρομών, χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη τύπου F-15 και Typhoon, τα οποία απογειώθηκαν από τις αεροπορικές βάσεις Χαμίς Μουσάιτ και Ταΐφ.

Η αντίδραση των Χούθι και οι προηγούμενες επιθέσεις

Οι Χούθι της Υεμένης ήταν αυτοί που ανέφεραν τις νέες σαουδαραβικές επιδρομές, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή. Η ανακοίνωσή τους ήρθε μετά από μια σειρά δικών τους επιθέσεων που είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα.

Οι επιθέσεις των Χούθι είχαν ως κύριο στόχο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, καθώς και άλλες περιοχές του σουνιτικού βασιλείου. Αυτές οι ενέργειες φαίνεται να προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της σαουδαραβικής αεροπορίας, οδηγώντας στις σημερινές επιδρομές.

Η συνεχιζόμενη πίεση και οι καθημερινοί βομβαρδισμοί

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται υπό πίεση και βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους σιίτες μαχητές. Αυτή η στρατηγική αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων της χώρας στην Υεμένη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη δράση των Χούθι.

Παρά τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές, το σουνιτικό βασίλειο δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να απωθήσει τους Χούθι από τις περιοχές που ελέγχουν. Η κατάσταση στην Υεμένη παραμένει τεταμένη, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται αμείωτες, χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης.

Το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι

Οι Χούθι χαρακτηρίζονται ως ένα φιλοϊρανικό κίνημα, γεγονός που προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην περιφερειακή σύγκρουση. Η σύνδεση αυτή συχνά αναφέρεται στο πλαίσιο των ευρύτερων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η δράση τους στην Υεμένη και οι επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης. Οι αναφορές για νέες επιδρομές υπογραμμίζουν την ένταση που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki