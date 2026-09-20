Γερμανία: Διπλή ήττα για το CDU σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, «καταστροφικά» τα αποτελέσματα λέει ο Μερτς

Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχτηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά τις διπλές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Οι πρώτες επίσημες προβλέψεις της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης (ARD) κατέγραψαν βαριές απώλειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), με τον ίδιο τον Μερτς να χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα «καταστροφικά».

Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, έσπευσε να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά τα exit poll, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της ήττας. «Δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι καταστροφή» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο ποσοστό του 5,5% που έλαβε το κόμμα του στο κρατίδιο.

Παράλληλα, ο καγκελάριος επαίνεσε την προεκλογική εκστρατεία στο Βερολίνο και χαρακτήρισε «ικανοποιητικό» το αποτέλεσμα εκεί, αν και παραδέχτηκε ότι «δεν υπήρξε η απαραίτητη ώθηση από το Βερολίνο», κάνοντας ουσιαστικά και αυτοκριτική. Ο Μερτς δεν υπέβαλε παραίτηση, όπως θα περίμεναν ορισμένοι, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την πορεία του ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος. Τόνισε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας: «Βλέπουμε ένα κράτος που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας μας μειώνεται και υπονομεύεται ενεργά από ριζοσπαστικά κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει επιστροφή στις παλιές καλές εποχές, αλλά ούτε και για απαξίωση καθετί θετικού που έχουμε πετύχει. Πρέπει να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον».

Η εκλογική αναμέτρηση στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο, η Αριστερά (Die Linke) αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, καταγράφοντας ένα ποσοστό της τάξης του 24,5%. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει υπερδιπλασιασμό της δύναμής της σε σύγκριση με τις επαναληπτικές εκλογές του 2023, όπου είχε λάβει 12,2%. Εφόσον η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί από τις επόμενες προβολές και το τελικό αποτέλεσμα, η Αριστερά θα βρεθεί για πρώτη φορά στην πρώτη θέση σε εκλογές για τη Βουλή του Βερολίνου. Η Έλιφ Εράλπ, εκπρόσωπος της Αριστεράς, δήλωσε «Από σήμερα αλλάζουμε μαζί το Βερολίνο».

Το CDU ακολουθεί με 20%, σημειώνοντας σημαντική απώλεια 8,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023, όταν είχε συγκεντρώσει 28,2%. Το ακροδεξιό κόμμα AfD βρέθηκε στην τρίτη θέση με 16%, σημειώνοντας αύξηση 6,9 μονάδων. Οι Πράσινοι έλαβαν 15% (-3,4), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κυβερνούσε μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες, υποχώρησε στο 12%, χάνοντας 6,4 μονάδες. Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) έφτασε ακριβώς το όριο του 5% για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι η Αριστερά, μαζί με το SPD και τους Πράσινους, θα έχουν πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες των Χριστιανοδημοκρατών στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της infratest dimap που μεταδόθηκε στις 18:00 τοπική ώρα από την ARD, το CDU περιορίστηκε σε ένα θλιβερό ποσοστό 5,5%, οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι το χειρότερο ποσοστό του κόμματος μετά την επανένωση της Γερμανίας και αντιπροσωπεύει απώλεια 7,8 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Στο κρατίδιο αυτό, το ακροδεξιό κόμμα AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 37%, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της σε σύγκριση με τις εκλογές του 2021 (όπου είχε λάβει +20,3 μονάδες). Το AfD πέρασε μπροστά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο συγκέντρωσε 35,5% (-4,1). Οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι κυβερνούσαν το κρατίδιο υπό την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζιγκ, χάνουν την πρώτη θέση για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια. Η Αριστερά έλαβε 7,5% (-2,4), οι Πράσινοι 5,5% (-0,8) και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) 5%.

Η πίεση στον καγκελάριο και το μέλλον του

Τα αποτελέσματα των εκλογών αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Φρίντριχ Μερτς είχε ήδη βρεθεί υπό έντονη εσωκομματική πίεση μετά το κακό αποτέλεσμα του CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η συζήτηση για το πολιτικό του μέλλον είχε αρχίσει πριν καν ανοίξουν οι κάλπες της Κυριακής, παρότι κορυφαία στελέχη των Χριστιανοδημοκρατών είχαν δημοσίως εκφράσει τη στήριξή τους στον καγκελάριο.

Παρά τις βαριές απώλειες και τον χαρακτηρισμό «καταστροφικά» για τα αποτελέσματα, ο Μερτς επέλεξε να μην παραιτηθεί, δηλώνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προετοιμάσει τη χώρα για το μέλλον, παρά την αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την άνοδο ριζοσπαστικών κομμάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki