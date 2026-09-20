Τραμπ: «Οι Χούθι συμφώνησαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ» – Εξετάζει επιλογές για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, διαβεβαίωσε ότι οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με την κατάσταση στο Ιράν, εξετάζοντας διάφορα σενάρια για την περαιτέρω διαχείριση της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις για τους Χούθι

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν συμφωνήσει να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε αυτή τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου, Τρέι Γινγκστ, επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του προέδρου, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τους Χούθι. Ο Γινγκστ δήλωσε πως οι Χούθι έχουν δεχθεί να μην πολεμήσουν τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η «φάση λήψης αποφάσεων» για το Ιράν

Εκτός από τις εξελίξεις με τους Χούθι, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε «φάση λήψης αποφάσεων» αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα που τον απασχολεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι «καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την αυστηρή στάση που τηρεί η Ουάσιγκτον απέναντι στην ιρανική πολιτική και τις ενέργειές της.

Οι επιλογές που εξετάζονται

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε αναλυτικά στις επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο για την αντιμετώπιση του Ιράν. Η πρώτη επιλογή που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η πλήρης εξάλειψη της χώρας, ένα σενάριο που υπογραμμίζει την ακραία φύση των πιθανών αντιδράσεων.

Μια δεύτερη επιλογή που εξετάζεται είναι να αφήσει το Ιράν «να σαπίσει» οικονομικά, κάτι που θα σήμαινε την εφαρμογή ή την εντατικοποίηση οικονομικών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση της ιρανικής οικονομίας. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται σε σκέψεις για το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας με το Ιράν, ανοίγοντας ένα παράθυρο για διπλωματική επίλυση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι «πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αποφάσεις για το Ιράν αναμένονται σύντομα και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

Διπλωματική προσέγγιση και ΟΗΕ

Όταν ρωτήθηκε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα ήταν μάλλον ανοικτός» στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια πιθανή προθυμία για διάλογο, παρά τις σκληρές δηλώσεις που προηγήθηκαν σχετικά με τις επιλογές για το Ιράν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos