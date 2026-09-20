Ο Γκιντεόν Λέβι για το «NAZA»: «Έσπασαν το φράγμα της σιωπής» και η υστερία που ξεγυμνώνει το Ισραήλ

Ο βραβευμένος Ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λέβι παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο του Ισραήλ, σχολιάζοντας την έκρηξη οργής που προκάλεψε το ντοκιμαντέρ «NAZA». Ο Λέβι, γνωστός επικριτής της ισραηλινής πολιτικής απέναντι στους Παλαιστινίους, υποστηρίζει ότι η αντίδραση στο έργο είναι σχεδόν εξίσου αποκαλυπτική με την ίδια την ταινία. Μιλά για μια κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συνείδησή της, καθώς η υπόθεση του ντοκιμαντέρ έχει ανοίξει μια από τις σφοδρότερες αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα.

Το ντοκιμαντέρ «NAZA» και οι αποκαλύψεις του

Το «NAZA» είναι ένα ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών δημιουργών Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, το οποίο έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις. Η ταινία βασίζεται σε μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η εξέταση του τρόπου με τον οποίο επιλέγονταν στόχοι στη Γάζα, καθώς και η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές τις διαδικασίες.

Επιπλέον, το «NAZA» αναφέρεται στον υπολογισμό των αναμενόμενων απωλειών αμάχων στις αεροπορικές επιδρομές. Οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ αμφισβητούνται έντονα από την ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ωστόσο, η ταινία έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, αποσπώντας το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η προβολή της συνοδεύτηκε από παρατεταμένο standing ovation.

Εκρηκτικές αντιδράσεις στην ισραηλινή ηγεσία

Η αντίδραση στο Ισραήλ απέναντι στο ντοκιμαντέρ «NAZA» περιγράφεται ως εκρηκτική. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε δημόσια το έργο, χαρακτηρίζοντάς το ως «σοκαριστική υποκίνηση». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το κλίμα έντασης που επικρατεί γύρω από την ταινία και τα θέματα που θίγει.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ζητήσει την αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητας από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ. Παράλληλα, υπήρξαν εκκλήσεις για τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος όσων στρατιωτικών επέλεξαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους και να μοιραστούν τις μαρτυρίες τους για τις πρακτικές στη Γάζα.

Η παρέμβαση του Γκιντεόν Λέβι και η «υστερία»

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Γκιντεόν Λέβι παρεμβαίνει με άρθρο του στην εφημερίδα Haaretz. Ο Λέβι, ένας από τους γνωστότερους και πιο επίμονους επικριτές της ισραηλινής πολιτικής απέναντι στους Παλαιστινίους, δηλώνει ότι η υπόθεση του «NAZA» υπερβαίνει κατά πολύ μια απλή αντιπαράθεση γύρω από μια κινηματογραφική ταινία. Για τον ίδιο, αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή.

Όπως γράφει ο Λέβι, πρόκειται για μια στιγμή κατά την οποία ένα κομμάτι της ισραηλινής κοινωνίας αναγκάζεται να κοιτάξει κατάματα εκείνο που επί χρόνια αρνείται να δει. Η αντίδραση στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, είναι εξίσου αποκαλυπτική με το ίδιο το έργο, καθώς φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα ζητήματα συνείδησης και αυτοκριτικής.

Η ταινία που «διέλυσε όλες τις μάσκες»

Ο Γκιντεόν Λέβι τονίζει στην παρέμβασή του ότι η ταινία «Νάζα» διέλυσε όλες τις μάσκες, καθώς η υστερία που προκάλεσε αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, κανένας Ισραηλινός, με εξαίρεση τον Ραφίβ Ντρουκέρ, δεν έχει δει μέχρι στιγμής την ταινία, το «Νάζα» συνέβαλε τεράστια στον δημόσιο διάλογο στο Ισραήλ.

Ο Λέβι υπογραμμίζει πως η Ραχέλ Σορ και ο Γιουβάλ Αβραάμ προκάλεσαν μια υστερία, την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην ισραηλινή κοινωνία από τις 7 Οκτωβρίου». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο δημοσιογράφος στην αναγκαστική αυτή αναμέτρηση της κοινωνίας με τα θέματα που θίγει το ντοκιμαντέρ.

Το βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών

Ο Γκιντεόν Λέβι διατηρεί έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Αθήνα. Το 2025, τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων με το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών. Η διάκριση αυτή του απονεμήθηκε σε αναγνώριση της μακρόχρονης δημοσιογραφικής δουλειάς του, καθώς και της δράσης του για την ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η βράβευση αυτή αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση του έργου και των θέσεων του Ισραηλινού δημοσιογράφου.

Με πληροφορίες από: Topontiki