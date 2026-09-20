Ο Ντόναλντ Τραμπ μετατρέπει την «Αψίδα του Θριάμβου» σε στρατιωτικό συγκρότημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 την αλλαγή των σχεδίων για την «Αψίδα του Θριάμβου» που σχεδιάζει να κατασκευάσει στην Ουάσινγκτον. Το έργο, το οποίο προοριζόταν αρχικά για μνημείο, θα μετατραπεί σε ένα «άριστης ποιότητας στρατιωτικό συγκρότημα/ Αψίδα του Θριάμβου». Η απόφαση αυτή ελήφθη, σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από επίμονο αίτημα του αμερικανικού στρατού και για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Η ανακοίνωση για τη διπλή χρήση

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τα σχέδιά του για την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε τη μετατροπή της «Αψίδας του Θριάμβου», την οποία σχεδιάζει να ανεγείρει στην Ουάσινγκτον, σε ένα συγκρότημα με διπλό ρόλο. Συγκεκριμένα, η κατασκευή δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο ως μνημείο, αλλά και ως στρατιωτική εγκατάσταση.

Ο Τραμπ περιέγραψε το νέο σχέδιο ως ένα «άριστης ποιότητας στρατιωτικό συγκρότημα/ Αψίδα του Θριάμβου», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια εγκατάσταση που θα συνδυάζει τον μνημειακό χαρακτήρα με στρατηγικές στρατιωτικές λειτουργίες. Αυτή η αλλαγή έρχεται να διαφοροποιήσει σημαντικά την αρχική ιδέα για το έργο.

Το αίτημα του αμερικανικού στρατού

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αναθεώρηση των αρχικών σχεδίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η απόφαση ελήφθη «έπειτα από επίμονο αίτημα του αμερικανικού στρατού και για λόγους εθνικής ασφάλειας». Αυτό το αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν καθοριστικό για την αλλαγή της χρήσης του μνημείου.

Η «μεγαλοπρεπής Αψίδα του Θριάμβου», όπως την χαρακτήρισε, η οποία σχεδιάζεται εδώ και πολλά χρόνια, ακόμη και από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου, θα ανεγερθεί σε μια στρατηγική τοποθεσία. Συγκεκριμένα, θα βρίσκεται στον κυκλικό κόμβο υποδοχής δίπλα στη Γέφυρα Arlington Memorial, κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι στρατιωτικές υποδομές της νέας αψίδας

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες που θα προσφέρει η νέα εγκατάσταση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το συγκρότημα θα έχει τη δυνατότητα να στεγάζει και να αποθηκεύει μεγάλους αριθμούς drones. Τα drones αυτά θα είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση, γεγονός που υποδηλώνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της εγκατάστασης.

Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει την παρουσία ελεύθερων σκοπευτών, οι οποίοι θα μπορούν να τοποθετηθούν τόσο στην οροφή της Αψίδας όσο και στους χώρους της πλατείας που την περιβάλλει. Παράλληλα, θα αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών, ειδικά για τους ελεύθερους σκοπευτές, διασφαλίζοντας την επάρκεια των αναγκαίων εφοδίων.

Η μοναδικότητα της κατασκευής παγκοσμίως

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε με έμφαση την πρωτοτυπία και τη μοναδικότητα του σχεδίου του. Στην ανάρτησή του, υποστήριξε ότι «δεν θα υπάρχει μια αντίστοιχη εγκατάσταση πουθενά στον κόσμο», αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία του να δημιουργήσει ένα έργο χωρίς προηγούμενο σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τον καινοτόμο χαρακτήρα που επιδιώκει να προσδώσει στην «Αψίδα του Θριάμβου».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του σχετικά με την έλλειψη μιας τέτοιας κατασκευής στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον είναι η μοναδική, όπως είπε, μεταξύ των «59 καλύτερων πόλεων και πρωτευουσών του κόσμου» που δεν διαθέτει Αψίδα του Θριάμβου. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, η Ουάσινγκτον θα αποκτήσει επιτέλους τη δική της αψίδα, η οποία, κατά τον Τραμπ, θα είναι «με μεγάλη διαφορά, η σπουδαιότερη από όλες».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit