Η βρετανική κόντρα για το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ για την Νταϊάνα συνεχίζεται

Νέα συνέχεια δίνει ο κυριακάτικος βρετανικός Τύπος στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο αφορά την αδελφή του, την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα. Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο έντονες κατηγορίες και αντεγκλήσεις μεταξύ του αδελφού της Νταϊάνα και του περιβάλλοντος του βασιλιά Καρόλου, με την αντιπαράθεση να λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στην αξιοπιστία των αναμνήσεων και των δηλώσεων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η βασιλική οικογένεια και οι συγγενείς της Νταϊάνα την κληρονομιά της. Η όλη κατάσταση έχει μετατραπεί σε μια δημόσια διαμάχη για το ποιος έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει τη μνήμη της πριγκίπισσας.

Αντιδράσεις από το περιβάλλον του βασιλιά Καρόλου

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Sunday Times, το περιβάλλον του βασιλιά Καρόλου αντέδρασε στις αποκαλύψεις του βιβλίου. Φίλοι και σύμμαχοι του μονάρχη χαρακτηρίζουν τον Τσαρλς Σπένσερ «υποκριτή». Τον κατηγορούν ότι «εμπορεύεται την ιδιωτική ζωή της Νταϊάνα», ενώ ο ίδιος επί χρόνια κατήγγελλε τον Τύπο για την ίδια ακριβώς πρακτική.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από την κατάσταση. Ωστόσο, ο πρίγκιπας δεν σκοπεύει να απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες ή στις αποκαλύψεις. Επιλέγει να ακολουθήσει το γνωστό μότο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το οποίο είναι «don’t explain don’t complaint», δηλαδή «μην εξηγείς, μην παραπονιέσαι».

Η αντεπίθεση του Τσαρλς Σπένσερ

Ο Τσαρλς Σπένσερ, από την πλευρά του, αντεπιτίθεται μέσω της Mail on Sunday. Δηλώνει ότι «δεν συμβαίνει κάθε μέρα να ξυπνάς και να ανακαλύπτεις ότι έχεις υποστεί gaslighting από τον βασιλιά». Με αυτή τη δήλωση, ο Σπένσερ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την στάση του Παλατιού.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την απάντηση του Μπάκιγχαμ «προκλητική» και «χτύπημα κάτω από τη ζώνη». Η αντίδραση αυτή έρχεται ως απάντηση στην έμμεση αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της μνήμης του από το Παλάτι. Το Μπάκιγχαμ είχε σημειώσει ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη μνήμη ενός ατόμου.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Σπένσερ επιμένει στον ισχυρισμό του. Υποστηρίζει ότι, μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είχε πει πως «σύντομα θα την ξεχάσουμε». Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της διαμάχης και των αποκαλύψεων του βιβλίου του.

Παραλληλισμοί με Χάρι και Μέγκαν

Στο πλαίσιο της σημερινής μετάδοσης ολόκληρης της συνέντευξής του στο BBC, ο Τσαρλς Σπένσερ προχώρησε σε περαιτέρω δηλώσεις. Συνδέει την εμπειρία της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται σήμερα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν από τον βρετανικό Τύπο. Ο Σπένσερ δηλώνει ότι βλέπει σαφείς ομοιότητες στον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης έχουν χειριστεί και τις δύο περιπτώσεις.

Αυτός ο παραλληλισμός προσθέτει μία νέα διάσταση στην αντιπαράθεση, καθώς φέρνει στο προσκήνιο τις σύγχρονες εντάσεις εντός της βασιλικής οικογένειας και τη σχέση της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η σύνδεση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία και την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας και του Τύπου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.

Μια πιο σύνθετη εικόνα της σχέσης

Εν μέσω αυτής της έντονης αντιπαράθεσης, η Sun on Sunday προβάλλει μια διαφορετική μαρτυρία. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, η ίδια η Νταϊάνα είχε δηλώσει ότι ο Κάρολος την είχε αγαπήσει όταν παντρεύτηκαν. Αυτή η πληροφορία προσπαθεί να δώσει μια πιο σύνθετη εικόνα της σχέσης μεταξύ του Καρόλου και της Νταϊάνα, πέρα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις.

Η μαρτυρία αυτή επιχειρεί να μετριάσει την εντύπωση μιας αποκλειστικά προβληματικής σχέσης, προσφέροντας μια εναλλακτική οπτική γωνία. Η προσπάθεια αυτή δείχνει την πολυπλοκότητα των αναμνήσεων και των αφηγήσεων γύρω από τη ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς διαφορετικές πηγές προσπαθούν να διαμορφώσουν τη δημόσια αντίληψη.

Σύγκρουση για τη δημόσια μνήμη της Νταϊάνα

Ουσιαστικά, η υπόθεση έχει μετατραπεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση για το ποιος διαμορφώνει σήμερα τη δημόσια μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η διαμάχη μεταξύ του Τσαρλς Σπένσερ και του περιβάλλοντος του βασιλιά Καρόλου αναδεικνύει τις διαφορετικές αφηγήσεις και τις προσπάθειες να ελεγχθεί η εικόνα της αείμνηστης πριγκίπισσας.

Αυτή η διαμάχη υπογραμμίζει την ευαισθησία των ιστορικών αφηγήσεων και τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές εμπειρίες και οι δημόσιες εικόνες συγκρούονται. Το βιβλίο του Σπένσερ και οι αντιδράσεις που προκάλεσε έχουν ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τη ζωή και την κληρονομιά της Νταϊάνα, φέρνοντας στην επιφάνεια παλιές πληγές και νέες εντάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki