Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου 2026, μετά από νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η αιφνίδια επιστροφή του προέδρου οδήγησε σε εικασίες αναλυτών, καθώς ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε επίσημες πληροφορίες για τον λόγο της συντόμευσης της διαμονής του στο Καμπ Ντέιβιντ.

Η εσπευσμένη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει να περάσει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ. Ωστόσο, αναγκάστηκε να συντομεύσει τη διαμονή του και να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον. Παρόλο που ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την εσπευσμένη επιστροφή του Αμερικανού προέδρου, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή οφείλεται στις νέες εχθροπραξίες που ξέσπασαν μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι.

Κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι

Τον τελευταίο καιρό, η Σαουδική Αραβία έχει γίνει στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές Χούθι. Οι μαχητές αυτοί ελέγχουν ένα μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα την απώθηση των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του Ριάντ.

Μέχρι στιγμής, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις. Αυτές οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν κυρίως στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ριάντ, η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δεν είχε απειληθεί άμεσα από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο, κάτι που φαίνεται να άλλαξε με τις πρόσφατες επιθέσεις.

Στόχοι των επιθέσεων και δηλώσεις εκπροσώπου

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία αλ-Σαρέα, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκε «μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones» για την επίθεση εναντίον «ευαίσθητων εγκαταστάσεων» στο Ριάντ. Επιπλέον, στόχοι αποτέλεσαν και εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Aramco στην πόλη Γιανμπού, η οποία βρίσκεται στα παράλια της χώρας.

Ο αλ-Σαρέα πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούσαν «απάντηση στις εγκληματικές απόπειρες του Σαουδάραβα εχθρού» να πλήξει την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά. Η Σαναά τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι, και οι δηλώσεις του εκπροσώπου υποδηλώνουν μια κλιμάκωση της ανταπόδοσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Προειδοποίηση των ΗΠΑ και απόρριψη αιτήματος

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε το Σάββατο τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.

Την περασμένη εβδομάδα, είχε μεταδοθεί πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ, επιλέγοντας να μην εμπλακεί άμεσα στρατιωτικά στην αντιπαράθεση, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Οι κατηγορίες κατά της Σαουδικής Αραβίας

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία αλ-Σαρέα, είχε κατηγορήσει τη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε 300 πλήγματα σε διάφορα σημεία της Υεμένης κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ένταση των συγκρούσεων και τις αμοιβαίες κατηγορίες μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μια συνεχή κλιμάκωση της βίας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit