Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τους Χούθι και επίθεσης στο Ριάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε νωρίτερα από το αναμενόμενο στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου (19/9), καθώς η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται και οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη Χούθι εντείνουν την πίεση στη Σαουδική Αραβία. Οι εξελίξεις αυτές περιλαμβάνουν απειλές για κρίσιμες θαλάσσιες οδούς που αφορούν το σαουδαραβικό πετρέλαιο, ενώ μια επίθεση στο Ριάντ προκάλεσε αναστάτωση και νέο κύμα εκτοπισμού στην Υεμένη.

Εσπευσμένη επιστροφή στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την προεδρική εξοχική κατοικία του στο Καμπ Ντέιβιντ του Μέριλαντ και επέστρεψε στην Ουάσινγκτον νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Το προεδρικό ελικόπτερο Marine One έφτασε στην πρωτεύουσα περίπου στις 20:00 τοπική ώρα, το βράδυ του Σαββάτου.

Η επιστροφή του Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η κυβέρνησή του εξετάζει τα επόμενα βήματά της στον πόλεμο με το Ιράν. Επιπλέον, η επιστροφή του έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κλιμάκωση με τους Χούθι και απειλή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, εντείνουν την πίεση στη Σαουδική Αραβία, απειλώντας μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Χούθι κατέλαβαν νέα εδάφη στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στην Υεμένη.

Ειδικότερα, οι αντάρτες κατέλαβαν το λιμάνι Μόχα και το νησί Περίμ, τα οποία βρίσκονται στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την απειλή για τις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του σαουδαραβικού πετρελαίου.

Στρατηγική σημασία των θαλάσσιων περασμάτων

Το θαλάσσιο πέρασμα του Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη Σαουδική Αραβία. Μέσω αυτού του περάσματος, η χώρα μπορεί να μεταφέρει πετρέλαιο διαμέσου της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας έτσι τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή η εναλλακτική διαδρομή είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, καθιστώντας την απειλή των Χούθι στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι Χούθι έχουν θέσει στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας από τον Ιούλιο, όταν ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του βασιλείου. Αυτές οι ενέργειες έχουν προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Παράλληλα με τις επιθέσεις των Χούθι, μια επίθεση στον αγωγό East-West, ο οποίος μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο από τα ανατολικά προς τα δυτικά της χώρας, έχει αποδοθεί σε φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές που δρουν στο Ιράκ.

Επίθεση στο Ριάντ και προβλήματα στις πτήσεις

Η κλιμάκωση της κατάστασης συνέπεσε με μια επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Φλόγες και μία μεγάλη στήλη μαύρου καπνού έγιναν ορατές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας ήχησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή, ενώ οι πτήσεις αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Η επίθεση προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις, επηρεάζοντας τον διεθνή αερολιμένα.

Με πληροφορίες από: Enikos