Η Μισέλ Μπατσελέτ αποσύρει την υποψηφιότητά της για γενική γραμματέα του ΟΗΕ

Η Μισέλ Μπατσελέτ, πρώην πρόεδρος της Χιλής, γνωστοποίησε την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η 74χρονη πολιτικός εξήγησε ότι δεν μετανιώνει για αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας τη συμβολή της στην προώθηση της άποψης πως τον νυν γενικό γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, θα πρέπει να διαδεχθεί μια γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική.

Η απόφαση της Μπατσελέτ και το μήνυμά της

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Μισέλ Μπατσελέτ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «δεν μετανιώνω» για την απόσυρση της υποψηφιότητάς της. Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συμμετοχή της στην κούρσα για την ηγεσία του ΟΗΕ βοήθησε να εδραιωθεί η ιδέα ότι είναι πλέον καιρός μια γυναίκα, και μάλιστα από τη Λατινική Αμερική, να αναλάβει τα ηνία του διεθνούς οργανισμού.

Παρά την απόφασή της να μην διεκδικήσει τη θέση, η Μπατσελέτ υπογράμμισε τη δέσμευσή της στα παγκόσμια ζητήματα. «Θα παραμείνω ενεργά προσηλωμένη στην επείγουσα αποστολή της οικοδόμησης ενός κόσμου με περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε στη δήλωσή της.

Το ιστορικό πλαίσιο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ποτέ στην ιστορία του αναδείξει γυναίκα στη θέση του γενικού γραμματέα. Αυτό το γεγονός καθιστά την προτροπή της Μπατσελέτ για γυναικεία εκπροσώπηση ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαδοχή.

Επιπλέον, μόλις ένας Λατινοαμερικάνος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στο παρελθόν. Πρόκειται για τον περουβιανό διπλωμάτη Χαβιέρ Πέρες ντε Κουέγιαρ, ο οποίος υπηρέτησε σε αυτή τη θέση για μία εννεαετία, από το 1982 έως το 1991.

Η μακρά πορεία της Μισέλ Μπατσελέτ

Η Μισέλ Μπατσελέτ έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία τόσο στην πολιτική της Χιλής όσο και σε διεθνείς οργανισμούς. Έχει γράψει ιστορία στη χώρα της ως η μοναδική γυναίκα που κατέλαβε το ύπατο αξίωμα της προέδρου δύο φορές. Οι θητείες της ήταν από το 2006 έως το 2010 και ξανά από το 2014 έως το 2018.

Πριν από την προεδρία της και μεταξύ των δύο θητειών της, η Μπατσελέτ είχε σημαντική παρουσία στον ΟΗΕ. Διετέλεσε Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες από το 2010 έως το 2013, ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θέση την οποία κατείχε από το 2018 έως το 2022.

Η διαδικασία διαδοχής και η υποψηφιότητα της Ρεμπέκα Γκρίνσπαν

Η διαδικασία επιλογής του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αυτό που προτείνει τον υποψήφιο, ο οποίος θα πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον εννέα από τα δεκαπέντε μέλη του. Επιπλέον, η υποψηφιότητα δεν πρέπει να κινδυνεύει από βέτο από κάποιο εκ των πέντε μόνιμων μελών, τα οποία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία και η Γαλλία.

Η τελική απόφαση για την ανάδειξη του γενικού γραμματέα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην τρέχουσα κούρσα για τη διαδοχή του Αντόνιο Γκουτέρες, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, θεωρείται ως φαβορί, καθώς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στην πιο πρόσφατη άτυπη ψηφοφορία που διεξήχθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Με πληροφορίες από: Enikos