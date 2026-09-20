Αυστραλία: Εντολή σύλληψης και θανάτωσης για καρχαρία μετά από θανατηφόρα επίθεση

Οι αρχές της Αυστραλίας εξέδωσαν εντολή σύλληψης και θανάτωσης για έναν μεγάλο λευκό καρχαρία, ο οποίος εντοπίστηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τον θάνατο ενός 63χρονου κολυμβητή που δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή. Οι παραλίες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Περθ, έχουν κλείσει και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία συνεχίζονται.

Η θανατηφόρα επίθεση

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, όταν ο 63χρονος κολυμβητής δέχθηκε την επίθεση του μεγάλου λευκού καρχαρία. Η επίθεση σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αυστραλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Ο θάνατος του κολυμβητή οδήγησε στην έκδοση της εντολής για τον εντοπισμό και τη θανάτωση του θαλάσσιου κήτους.

Οι παραλίες της Δυτικής Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πρωτεύουσας Περθ, παραμένουν κλειστές για το κοινό. Αυτό το μέτρο ασφαλείας έχει ληφθεί προκειμένου να διευκολυνθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του καρχαρία και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των λουόμενων. Οι αρχές αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να αποφασίσουν για το άνοιγμα των παραλιών μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες και περιγραφή του καρχαρία

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή της επίθεσης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, είδε τον άτυχο κολυμβητή να «σφαγιάζεται» από τον καρχαρία, ο οποίος «τον πετούσε εδώ κι εκεί σαν ψάρι». Η περιγραφή αυτή υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της επίθεσης και τον κίνδυνο που αντιμετώπισε ο κολυμβητής.

Πολίτες που βρέθηκαν στην περιοχή ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Αυτή η πληροφορία δίνει μια πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος του θαλάσσιου ζώου που ευθύνεται για την επίθεση. Οι αρχές χρησιμοποιούν αυτές τις μαρτυρίες και τις περιγραφές ως στοιχεία στις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για τον εντοπισμό του καρχαρία.

Μια σπάνια και αμφιλεγόμενη απόφαση

Η εντολή σύλληψης και θανάτωσης για τον μεγάλο λευκό καρχαρία αποτελεί μια σπάνια και αμφιλεγόμενη απόφαση στην Αυστραλία. Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες αποτελούν προστατευόμενο είδος στη χώρα, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους εντολές εξαιρετικά ασυνήθιστες. Η προστασία τους βασίζεται στην αναγνώριση της οικολογικής τους σημασίας και της ευπάθειάς τους.

Μάλιστα, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που εκδίδεται μια τέτοια εντολή στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας. Η σπανιότητα της απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη των αρχών να λάβουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών, παρά το προστατευόμενο καθεστώς του είδους.

Σειρά θανατηφόρων επιθέσεων

Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη επίθεση καρχαρία που σημειώνεται στη Δυτική Αυστραλία αυτή την εβδομάδα. Η συχνότητα των επιθέσεων προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινότητες και στις αρχές. Επιπλέον, είναι η τρίτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία που καταγράφεται στην πολιτεία φέτος, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξητική τάση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Σε εθνικό επίπεδο, φέτος έχουν σημειωθεί συνολικά πέντε θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία. Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα και θέτει ζητήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση ανθρώπων και θαλάσσιων ζώων στις παράκτιες περιοχές της χώρας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αξιολογούν τα δεδομένα για την προστασία τόσο των πολιτών όσο και της θαλάσσιας ζωής.

Με πληροφορίες από: Enikos