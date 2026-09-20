Ρωσική επίθεση με drone στο Κίεβο: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο, εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην περιφέρεια του Κιέβου. Η επίθεση, η οποία φέρεται να έγινε με drone, έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, προκαλώντας θανάσιμους τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Φάστιβ, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές των στρατιωτικών αρχών της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι ανθρώπινες απώλειες στην περιοχή Φάστιβ

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο οποίος είναι επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην ουκρανική πρωτεύουσα, επιβεβαίωσε τις ανθρώπινες απώλειες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι μία γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης που έλαβε χώρα το βράδι του Σαββάτου στην περιοχή Φάστιβ. Η ανακοίνωση αυτή υπογράμμισε τη σοβαρότητα του πλήγματος και τις τραγικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο μετά το πλήγμα, αναδεικνύοντας τις σοβαρές συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων στις κατοικημένες περιοχές. Η δήλωση του Τκατσένκο τόνισε την απώλεια αθώων ζωών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Λεπτομέρειες για τα θύματα και το πλήγμα με drone

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα και τον τρόπο της επίθεσης δόθηκαν από την εφημερίδα Kyiv Independent, η οποία επικαλέστηκε πληροφορίες από την αστυνομία. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ένα ρωσικό drone έπληξε ένα σπίτι που βρισκόταν στην κοινότητα Χλεβάχα, μια περιοχή που ανήκει στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας άμεσα τους θανάτους.

Από την επίθεση αυτή, έχασε τη ζωή της μία 39χρονη μητέρα, μαζί με τον δύο ετών γιο της, σε μία φρικτή στιγμή. Παράλληλα, ένα κοριτσάκι ηλικίας τριών ετών βρήκε επίσης τραγικό θάνατο στο ίδιο περιστατικό. Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν επίσης παιδί της ίδιας μητέρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για άλλο μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη που βρισκόταν στο σπίτι.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κτίρια και όχημα

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, η ρωσική επίθεση προκάλεσε και σημαντικές υλικές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή του πλήγματος. Ο Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης, υπέστησαν ζημιές και παρακείμενα κτίρια. Αυτό υποδηλώνει ότι η έκρηξη του drone είχε αρκετή ισχύ ώστε να επηρεάσει όχι μόνο το άμεσα πληγέν σπίτι, αλλά και γειτονικές ιδιοκτησίες, προκαλώντας φθορές στις υποδομές τους.

Επιπλέον, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στην περιοχή επλήγη επίσης, προσθέτοντας στις καταστροφές που προκλήθηκαν από το ρωσικό drone. Η καταστροφή περιουσιών, πέρα από την ανεπανόρθωτη απώλεια ζωών, επιδεινώνει την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της επίθεσης.

Η περιοχή του Κιέβου σε συνεχή στόχευση

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, και τα περίχωρά της, έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής. Η ρωσική εισβολή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, και έκτοτε η περιοχή δέχεται συχνά πλήγματα, τόσο με πυραύλους όσο και με drones, όπως συνέβη και στην πρόσφατη περίπτωση στην περιοχή Φάστιβ.

Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφάλειας και διαρκούς κινδύνου για τους κατοίκους, οι οποίοι ζουν υπό τη διαρκή απειλή νέων επιθέσεων. Το πρόσφατο περιστατικό στην περιοχή Φάστιβ αποτελεί ένα ακόμα τραγικό παράδειγμα της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας και των καταστροφικών συνεπειών της για τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από: Enikos