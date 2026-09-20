Αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο στην Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση στην περιοχή της Καραϊβικής, στοχοποιώντας ένα ταχύπλοο σκάφος. Το συγκεκριμένο σκάφος φέρεται να εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Από την επιχείρηση αυτή, τέσσερις επιβαίνοντες στο ταχύπλοο έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το διοικητήριο U.S. Southern Command (SOUTHCOM), το οποίο είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η επιχείρηση και η ανακοίνωση της SOUTHCOM

Το U.S. Southern Command, γνωστό και ως SOUTHCOM, προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με αυτή, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την αεροπορική επίθεση χθες Σάββατο. Η ανακοίνωση της SOUTHCOM κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο, το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα που δέχτηκε το ταχύπλοο σκάφος.

Το διοικητήριο υπογράμμισε ότι υπήρχαν «επιβεβαιωμένες πληροφορίες» οι οποίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του συγκεκριμένου σκάφους σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, σκοτώθηκαν «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες».

Προηγούμενες επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Η χθεσινή επίθεση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει δεκάδες παρόμοιες επιθέσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν στοχοποιήσει σκάφη που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, εκτεινόμενες σε δύο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές: την Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο συνολικός απολογισμός αυτών των πολυάριθμων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα βαρύς. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 230 νεκροί από τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων σε αυτά τα σκάφη. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο.

Ελλείψεις αποδεικτικών στοιχείων από την Ουάσινγκτον

Παρά τον μεγάλο αριθμό των επιθέσεων και τον υψηλό αριθμό των θυμάτων, η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή των σκαφών που επλήγησαν. Συγκεκριμένα, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν πως τα σκάφη που δέχτηκαν πλήγματα σε αυτές τις δεκάδες επιχειρήσεις εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Αυτή η απουσία τεκμηρίωσης αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην Καραϊβική όσο και στον Ειρηνικό. Η έλλειψη επίσημων αποδείξεων έχει δημιουργήσει ερωτήματα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από διάφορους διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Ανησυχίες για «εξωδικαστικές εκτελέσεις»

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σε οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εν λόγω οργανώσεις έχουν εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τη νομιμότητα και τη δεοντολογία των αεροπορικών επιθέσεων σε σκάφη που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά.

Παράλληλα, αξιωματούλοι των Ηνωμένων Εθνών έχουν επίσης τοποθετηθεί επί του θέματος, εκφράζοντας τις δικές τους ανησυχίες. Τόσο οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να συνιστούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία.

Με πληροφορίες από: Enikos