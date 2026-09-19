Η νέα στρατηγική της AfD στη Γερμανία: Από το «φτάνει» στο «όλα είναι δυνατά»

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια νέα, πιο αισιόδοξη προσέγγιση στην προεκλογική του εκστρατεία. Αυτή η μεταστροφή από τη γκρίνια στην αυτοπεποίθηση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εκλογικές επιτυχίες, με αποκορύφωμα την ιστορική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Πολιτικοί αναλυτές παρακολουθούν στενά αυτή την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο για τους λαϊκιστές της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

Η μεταμόρφωση του προεκλογικού μηνύματος

Πριν από πέντε χρόνια, οι προεκλογικές αφίσες της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έφεραν μία και μοναδική, ζοφερή λέξη: «Φτάνει». Αυτό το μήνυμα βασιζόταν κυρίως στην αρνητικότητα και στην καλλιέργεια φόβου και οργής, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές.

Αυτόν τον μήνα, ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα πέτυχε μια ιστορική εκλογική νίκη στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο, προβάλλοντας ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα: «Όλα είναι δυνατά». Αυτή η αλλαγή από τη γκρίνια και την αγανάκτηση στην αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά αποτυπώνει μια ευρύτερη μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο η AfD επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της.

Η εκλογική άνοδος και οι προοπτικές

Η νέα στρατηγική βοήθησε να εξηγηθεί η θεαματική άνοδος του κόμματος στις κάλπες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η AfD βρέθηκε ένα βήμα πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης κρατιδίου για πρώτη φορά, μετά την ιστορική της επίδοση στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Παράλληλα, το κόμμα προετοιμάζεται να καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά σε δύο ακόμη κρατιδιακές εκλογές την Κυριακή, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Η προσέγγιση αυτή, με λιγότερη οργή στην επιφάνεια, περισσότερη αισιοδοξία, χαμόγελα και προσωπική επαφή, υπόσχεται ότι το μέλλον μπορεί να αλλάξει.

Ο «λαϊκισμός της ευεξίας» και η ανάλυση του Γιοχάνες Χίλγιε

Ο Γιοχάνες Χίλγιε, πολιτικός σύμβουλος με έδρα το Βερολίνο, ο οποίος είχε αναλάβει τη διαχείριση της προεκλογικής εκστρατείας των Ευρωπαίων Πρασίνων για τις ευρωεκλογές του 2014, χαρακτήρισε τη νέα αυτή προσέγγιση ως «λαϊκισμό της ευεξίας». Όπως δήλωσε, «Αυτό που είδαμε ήταν ένας νέος τύπος προεκλογικής εκστρατείας από την AfD».

Ο Χίλγιε εξήγησε ότι στο παρελθόν, η ρητορική του κόμματος βασιζόταν κυρίως στην αρνητικότητα, με επιθέσεις κατά των μεταναστών και των ελίτ. Στόχος ήταν η καλλιέργεια φόβου και οργής στο εκλογικό σώμα.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «Αν θέλεις πραγματικά να κινητοποιήσεις τον κόσμο, δεν αρκεί να επιτίθεσαι στους άλλους. Πρέπει επίσης να προσφέρεις μια θετική προοπτική». Αυτή η αλλαγή στην επικοινωνία θεωρείται κλειδί για την πρόσφατη επιτυχία του κόμματος.

Ο ιδεολογικός πυρήνας πίσω από το χαμόγελο

Παρά τη νέα, χαρούμενη και καθησυχαστική εικόνα που προβάλλει, η AfD στον πυρήνα της εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σκοτεινή εικόνα για την πορεία της Γερμανίας. Το κόμμα περιγράφει τη χώρα ως ένα κράτος που βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής.

Αυτή η καταστροφή, σύμφωνα με την AfD, οφείλεται στις καταστροφικές επιπτώσεις της μετανάστευσης και της αποβιομηχάνισης. Οι ιδεολογικοί της εκπρόσωποι προβάλλουν μια σχεδόν αποκαλυπτική αντίληψη για την παρακμή της Γερμανίας και της Δύσης, συνδυάζοντας την ελπίδα με τον φόβο.

Ένα νέο μοντέλο για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Άλλοι πολιτικοί χώροι έχουν ήδη αρχίσει να προσέχουν αυτή την εξέλιξη στη Γερμανία. Η νέα προσέγγιση της AfD θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καινούργιο προεκλογικό μοντέλο για τους ακροδεξιούς λαϊκιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό το μοντέλο εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για όσους μπορούν να εμφανίζονται με ένα πειστικό χαμόγελο, παρουσιάζοντας ένα περισσότερο καθησυχαστικό και λιγότερο συγκρουσιακό πρόσωπο στο εκλογικό σώμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader