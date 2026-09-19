Συναγερμός στο Ριάντ: Πυκνός μαύρος καπνός κοντά στο αεροδρόμιο μετά από εκρήξεις

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, καθώς πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες υψώθηκαν στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ειδικά μετά από μια έντονη νύχτα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία οι κάτοικοι ξύπνησαν από σειρήνες και δύο ισχυρές εκρήξεις. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για τα γεγονότα, ούτε έχει διευκρινιστεί η αιτία του περιστατικού.

Πυκνός καπνός και φλόγες κοντά στο αεροδρόμιο

Φλόγες και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκαν στον ουρανό από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο AFP και το Reuters ότι είδαν τις φλόγες και τον πυκνό καπνό να υψώνονται στον ουρανό, προσθέτοντας στην ανησυχία που επικρατεί στην περιοχή. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ξεκάθαρα τον πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ορισμένα από αυτά τα βίντεο, οπτικό υλικό εμφανίζει καπνό να αναδύεται από εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων εντός του αεροδρομίου. Παράλληλα, αναφορές που συνοδεύουν κάποια από αυτά τα βίντεο κάνουν λόγο για πιθανή προσβολή αποθήκης καυσίμων και κτιρίων φορτίου, τα οποία φέρονται να καίγονται. Άλλες αναφορές υποδεικνύουν ότι δύο δεξαμενές καυσίμων της Aramco βόρεια του αεροδρομίου και το κτίριο φορτίου του αεροδρομίου ήταν στόχοι, με τις πίστες 15L και 15R στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ να είναι εκτός λειτουργίας.

Η νύχτα των εκρήξεων στην πρωτεύουσα

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά από μια ιδιαίτερα έντονη νύχτα στο Ριάντ. Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, οι κάτοικοι της πόλης ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων, οι οποίες προειδοποιούσαν για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης. Λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που σημειώνονται εκρήξεις στο Ριάντ μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων με τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη. Η εμφάνιση φλόγας και πυκνού καπνού κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, μετά τις σειρήνες και τις εκρήξεις της προηγούμενης νύχτας, προκαλεί νέα ανησυχία, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή

Το περιστατικό του Σαββάτου εκτυλίσσεται μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία δέχεται κλιμακούμενες επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς μαχητές Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης. Η αναστάτωση στη Σαουδική Αραβία είναι εμφανής, καθώς οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί.

Οι Χούθι έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους, καταλαμβάνοντας πρόσφατα περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η εξέλιξη έχει απωθήσει τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του Ριάντ. Η δράση των Χούθι έχει δημιουργήσει μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στην περιοχή.

Στόχοι επιθέσεων και η περίπτωση του Ριάντ

Μέχρι σήμερα, οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας είχαν επικεντρωθεί κυρίως σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί περιελάμβαναν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες βρίσκονταν κυρίως στο νότιο τμήμα του βασιλείου ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Η στρατηγική αυτή στόχευσης είχε διατηρήσει την πρωτεύουσα, το Ριάντ, εκτός του άμεσου πεδίου των επιθέσεων.

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η πρωτεύουσα, το Ριάντ, δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επιθέσεων μετά την επανέναρξη των εχθροπραμιών τον Ιούλιο. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στα πρόσφατα περιστατικά στην περιοχή του αεροδρομίου, καθώς σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στην τακτική των επιθέσεων των φιλοϊρανών μαχητών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis