Η Δανία χαιρετίζει τη «δεσμευτική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Η Δανία χαιρέτισε σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2026, τη «δεσμευτική» συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αφορά την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία παρέχει στην Ουάσιγκτον «μόνιμο έλεγχο» επί της ασφάλειας του αυτόνομου εδάφους της Αρκτικής, ενώ παράλληλα απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινεζικών βάσεων εκεί. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει χθες ότι εξασφάλισε «μόνιμο έλεγχο» από τη Δανία και τη Γροιλανδία επί της ασφάλειας της στρατηγικής περιοχής της Αρκτικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα επιτρέψει να αποτραπεί η εγκατάσταση εκεί των αντιπάλων των ΗΠΑ, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει μάλιστα τη συμφωνία ως «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η συμφωνία «παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας καθώς και όλων των άλλων αναγκών της Γροιλανδίας». Επιπλέον, θα εμποδίσει κάθε «αντίπαλο» της Ουάσινγκτον να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί εκεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε στη συνέχεια ότι ο όρος αυτός αφορά την Κίνα και τη Ρωσία.

Η θέση της Δανίας και οι «κόκκινες γραμμές»

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή «θα ενισχύσει την ασφάλεια» της Αρκτικής. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ράσμουσεν πρόσθεσε: «Μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας θα ακολουθηθεί, ελπίζουμε, από μια δεσμευτική συμφωνία που θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό και, κατά συνέπεια, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης».

Ο Δανός υπουργός σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία σέβεται «τις κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει η Κοπεγχάγη. Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας παραμένουν αβέβαιοι, με τη Δανία να επιμένει ότι η κυριαρχία της επί του νησιού διατηρείται ανέπαφη.

Η κυριαρχία και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης

Η Δανή Πρωθυπουργός, Μέτε Φρέντερικσεν, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας) και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσπάθεια της Δανίας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα παρά τη συμφωνία για την ασφάλεια.

Η αντίδραση της Γροιλανδίας

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτισε τον συμβιβασμό. Ο Νίλσεν ανέφερε πως η συμφωνία «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», τονίζοντας τη σημασία της για την αυτόνομη περιοχή. Η Γροιλανδία, ως αυτόνομο έδαφος της Δανίας στην Αρκτική, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις για την ασφάλεια της περιοχής.

Το ιστορικό πλαίσιο της συμφωνίας

Η παρούσα συμφωνία έρχεται σε συνέχεια μιας περιόδου εντάσεων, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει μεγάλη κρίση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, είχε απειλήσει να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας στην Αρκτική. Η τρέχουσα «δεσμευτική» συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε, επιδιώκει να επιλύσει αυτές τις ανησυχίες και να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader