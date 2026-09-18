Ο Αρμάντο Γκονζάλες κλήθηκε στην εθνική Μεξικού για τέσσερα φιλικά παιχνίδια στις ΗΠΑ

Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο νέος επιθετικός που εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, θα απουσιάσει για ένα διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, καθώς κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να συμμετάσχει σε τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις. Η κλήση αυτή αποτελεί την πρώτη για τον Ράφα Μάρκες ως προπονητή της εθνικής ομάδας, με τον Γκονζάλες να θεωρείται ένα ανερχόμενο αστέρι της χώρας του.

Η κλήση στην εθνική Μεξικού

Ο Αρμάντο Γκονζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική ομάδα του Μεξικού, σε μία κίνηση που σηματοδοτεί τις πρώτες κλήσεις του θρύλου της χώρας ως προπονητή. Ο Γκονζάλες, ο οποίος έχει αρχίσει να σκοράρει από νωρίς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την επιλογή. Η απόδοσή του με τον ελληνικό σύλλογο αποζημιώθηκε με την κλήση του στην εθνική ομάδα, αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό του ξεκίνημα.

Ο 23χρονος φορ, γνωστός και ως «Ορμίγκα», έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα πάνω του στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα. Η παρουσία του στη λίστα των κλήσεων του Ράφα Μάρκες επιβεβαιώνει τη δυναμική του και τις προσδοκίες που υπάρχουν για την πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Τα φιλικά παιχνίδια στις ΗΠΑ

Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα μεταβεί στις ΗΠΑ για να λάβει μέρος σε μια σειρά από τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής Μεξικού. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της ομάδας και δίνουν την ευκαιρία στον νέο προπονητή, Ράφα Μάρκες, να αξιολογήσει τους παίκτες του και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε διαφορετικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, προσφέροντας μια ευρεία γεωγραφική κάλυψη για τους φιλάθλους. Ο “Ορμίγκα” θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, ενισχύοντας την εμπειρία του σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων

Το Μεξικό έχει προγραμματίσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί κόντρα στην Κολομβία στις 26 Σεπτεμβρίου, στη Βόρεια Καρολίνα. Αυτή η ημερομηνία αναφέρεται και στις δύο πηγές.

Στη συνέχεια, η εθνική Μεξικού θα αντιμετωπίσει το Περού. Μία πηγή αναφέρει ότι ο αγώνας θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ μία άλλη πηγή προσδιορίζει την ημερομηνία στις 30 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, η οποία αναφέρεται στις 3 Οκτωβρίου στο Φοίνιξ από μία πηγή, ενώ μία άλλη πηγή την τοποθετεί στις 4 Οκτωβρίου. Τέλος, το Μεξικό θα αγωνιστεί με τη Χιλή στις 6 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, ημερομηνία που συμφωνούν και οι δύο πηγές.

Ο ρόλος του Ράφα Μάρκες και η παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα

Ο Ράφα Μάρκες, ένας θρύλος του μεξικανικού ποδοσφαίρου με πάνω από 140 συμμετοχές με το εθνόσημο, πραγματοποιεί τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Η επιλογή του Αρμάντο Γκονζάλες δείχνει την εμπιστοσύνη του στον νεαρό επιθετικό και την πρόθεσή του να χτίσει την ομάδα με νέα ταλέντα.

Στην αποστολή της εθνικής Μεξικού, ο Αρμάντο Γκονζάλες θα συναντήσει και ένα γνώριμο πρόσωπο για το ελληνικό κοινό: τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Πινέδα είναι πρώην παίκτης της ΑΕΚ και η παρουσία του στην ομάδα ενισχύει την εμπειρία και την ποιότητα του συνόλου.

Το ξεκίνημα του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό

Η κλήση του Αρμάντο Γκονζάλες στην εθνική Μεξικού έρχεται σε μια περίοδο που ο παίκτης έχει ξεκινήσει δυναμικά τις υποχρεώσεις του με τον Ολυμπιακό. Έχοντας αρχίσει να σκοράρει από νωρίς με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», ο Γκονζάλες έχει δείξει τις επιθετικές του ικανότητες και την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον.

Αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην κλήση του από τον Ράφα Μάρκες. Η αναγνώριση των επιδόσεών του σε συλλογικό επίπεδο αποτελεί σημαντική ώθηση για την καριέρα του 23χρονου επιθετικού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta