Επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ: 31 νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 16 αστυνομικοί, και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, από μια συντονισμένη βομβιστική επίθεση που συνοδεύτηκε από πυρά στο ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, στο βόρειο Πακιστάν. Η επίθεση, η οποία περιλάμβανε και επίθεση αυτοκτονίας, εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν σήμερα τον αυξημένο απολογισμό θυμάτων και την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Αυξημένος απολογισμός νεκρών και τραυματιών

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη βομβιστική επίθεση και τα πυρά που σημειώθηκαν στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 31 νεκρούς. Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, οι 16 ήταν αστυνομικοί, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επίθεση αυτή, η οποία περιλάμβανε και μια επίθεση αυτοκτονίας, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ατόμων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης. Ο μεγάλος αριθμός των τραυματιών έχει θέσει σε συναγερμό τα τοπικά νοσοκομεία και τις ιατρικές μονάδες.

Η στρατηγική σημασία του στόχου στην Κοχάτ

Η επίθεση εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την τοπική ώρα, στο συγκρότημα του αστυνομικού τμήματος στην Κοχάτ. Η Κοχάτ είναι μια σημαντική πόλη, με πληθυσμό περίπου 220.000 κατοίκων, και βρίσκεται στην πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, μια περιοχή που αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις ασφαλείας.

Το συγκρότημα που δέχθηκε την επίθεση αποτελεί το γενικό αρχηγείο της αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας. Στεγάζει μια σειρά από κρίσιμες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κύριων γραφείων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (CTD), της ειδικής Διεύθυνσης, καθώς και άλλων αστυνομικών μονάδων. Η επιλογή αυτού του στόχου υποδηλώνει την πρόθεση των δραστών να πλήξουν την καρδιά των δυνάμεων ασφαλείας της περιοχής.

Συνεχιζόμενη μάχη και οχυρωμένοι δράστες

Αρκετοί από τους δράστες της επίθεσης παραμένουν οχυρωμένοι εντός τμήματος της ειδικής Διεύθυνσης του συγκροτήματος της αστυνομίας στην Κοχάτ. Αυτό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Ο ακριβής αριθμός των δραστών που βρίσκονται ακόμα εντός του συγκροτήματος παραμένει ασαφής, καθιστώντας την επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας ιδιαίτερα δύσκολη. Από αργά χθες βράδυ, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ των οχυρωμένων δραστών και των αστυνομικών δυνάμεων, με την ένταση να παραμένει υψηλή.

Απουσία ανάληψης ευθύνης και το πλαίσιο της βίας

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει άμεσα την ευθύνη για την επίθεση αυτή στην Κοχάτ. Ωστόσο, η ευρύτερη περιοχή του Πακιστάν, και ειδικότερα η επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, πλήττεται συχνά από τη βίαιη δράση της ισλαμιστικής οργάνωσης των πακιστανών Ταλιμπάν (TTP).

Η παρουσία και οι ενέργειες της TTP στην περιοχή δημιουργούν ένα κλίμα αστάθειας και αποτελούν συνεχή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και των κρατικών υποδομών. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές περαιτέρω εξελίξεις ή αναλήψεις ευθύνης στο μέλλον.

Η αντίδραση του προέδρου του Πακιστάν

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, εξέπρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών στην επίθεση της Κοχάτ. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος απηύθυνε τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες που νοσηλεύονται.

Η δήλωση του κ. Ζαρντάρι αντανακλά την εθνική οδύνη για το περιστατικό και την υποστήριξη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της τάξης στην πληγείσα περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki