Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία: Ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Αρκτικής, η οποία ανοίγει τον δρόμο για σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ουάσινγκτον αποκτά «μόνιμο έλεγχο» σε ζητήματα ασφαλείας. Από την πλευρά τους, η Δανία και η Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Εκεί ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κατέληξαν σε συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι αυτή η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία αντιμετωπίζει «όλες» τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα συνεπάγεται κανένα κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε τη συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας», προσθέτοντας ότι είναι «σημαντική, ιστορική και ξεχωριστή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ουάσινγκτον θα ξεκινήσει άμεσα τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη μεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο σημείο της Γροιλανδίας, καθώς υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι με δική του εντολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάστηκαν με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας. Στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν «για πάντα την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Συνεργασία σε υποδομές και οφέλη

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για συνεργασία με τους κατοίκους του νησιού στην ανάπτυξη και κατασκευή υποδομών. Τη λύση αυτή τη χαρακτήρισε επωφελή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία, τη Γροιλανδία και τους συμμάχους τους. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει την πρόθεση για μια ευρύτερη συνεργασία που ξεπερνά τα αμιγώς στρατιωτικά ζητήματα.

Η συμφωνία, όπως δηλώθηκε, στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η ανάπτυξη υποδομών αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας και της επιρροής των ΗΠΑ στην Αρκτική.

Διπλωματικές διαδικασίες και μόνιμη πρόσβαση

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά την υπογραφή, θα περάσει από τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε Δανία και Γροιλανδία, προκειμένου να επικυρωθεί επίσημα.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμη πρόσβαση και δικαιώματα υπερπτήσεων. Επιπλέον, επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των αμερικανικών βάσεων «ανάλογα με τις ανάγκες», ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki