Η Washington Post αποκαλύπτει περισσότερους Αμερικανούς νεκρούς στον πόλεμο με το Ιράν από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο

Η εφημερίδα Washington Post υποστηρίζει ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα κάνει λόγο για τουλάχιστον 22 νεκρούς στρατιώτες, αριθμός που υπερβαίνει κατά τέσσερις τους αναγραφόμενους στη δημόσια βάση δεδομένων.

Οι αποκαλύψεις της Washington Post

Η Washington Post, επικαλούμενη έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που κατέχουν εσωτερικά στοιχεία καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου, αναφέρει ότι οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν είναι μεγαλύτερες από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους επιβεβαιώνουν ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 22 στρατιώτες.

Ο αριθμός αυτός είναι τέσσερις περισσότεροι από όσους αναγράφονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου, η οποία μέχρι την Παρασκευή εμφάνιζε συνολικά 18 θανάτους. Η εφημερίδα τονίζει τη διαφορά μεταξύ των εσωτερικών στοιχείων και των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις αμερικανικές απώλειες.

Άγνωστες λεπτομέρειες και απογοήτευση αξιωματούχων

Παρά τις αποκαλύψεις για τους επιπλέον θανάτους, οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους στρατιώτες που δεν έχουν καταγραφεί δημοσίως παραμένουν άγνωστες. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των στρατιωτικών, ούτε το πότε, πού και υπό ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν γνώση της εσωτερικής καταμέτρησης, έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες απώλειες δεν εμφανίζονται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας έχει προκαλέσει ανησυχία εντός των στρατιωτικών κύκλων.

Πολιτικό ζήτημα ενόψει εκλογών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Washington Post, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό συμβαίνει καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου η κοινή γνώμη αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Η εφημερίδα επικαλείται δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν χαμηλή αποδοχή της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Η διαχείριση των απωλειών και η γενικότερη πορεία των επιχειρήσεων στο Ιράν αποτελούν θέματα που επηρεάζουν την πολιτική ατζέντα και την εικόνα της κυβέρνησης.

Προηγούμενη κριτική και αλλαγές στην καταγραφή

Ο τρόπος με τον οποίο το Πεντάγωνο καταγράφει τις απώλειες είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής και νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Συγκεκριμένα, τα ονόματα τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών που είχαν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν αφαιρέθηκαν προσωρινά από την επίσημη καταμέτρηση, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι 14 από τους συνολικά 18 θανάτους που εμφάνιζε η δημόσια βάση δεδομένων μέχρι την Παρασκευή, είχαν καταχωριστεί στην κατηγορία «Operation Epic Fury». Αυτή είναι η ονομασία που έδωσε η κυβέρνηση Τραμπ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Οι υπόλοιποι τέσσερις καταγράφονται σε ξεχωριστή κατηγορία, με την ονομασία «Overseas Operations».

Αυτοί οι τέσσερις θάνατοι αφορούν την περίοδο μετά την εκεχειρία του Ιουλίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία στη συνέχεια κατέρρευσε, οδηγώντας στην επανάληψη των εχθροπραξιών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι συγκεκριμένοι θάνατοι είχαν προσωρινά εξαιρεθεί από την καταγραφή των απωλειών που συνδέονταν με την «Operation Epic Fury». Στη συνέχεια, οι ανανεωμένες εχθροπραξίες με το Ιράν ταξινομήθηκαν από την κυβέρνηση ως «Overseas Operations», αντί να ενταχθούν στην προηγούμενη κατηγορία. Η αλλαγή στην ταξινόμηση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit