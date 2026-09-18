Ο Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση σε CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε, 18 Σεπτεμβρίου 2026, την άμεση απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο για τρία μεγάλα μέσα ενημέρωσης: το CNN, το MS Now και το Politico. Η απόφαση αυτή έρχεται με την κατηγορία ότι τα συγκεκριμένα μέσα γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα κατά την κάλυψη του προέδρου, της κυβέρνησής του και των ΗΠΑ.

Απαγόρευση πρόσβασης και κατηγορίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην ανακοίνωση της απαγόρευσης πρόσβασης για τα μέσα CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι η ισχύς της είναι άμεση. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν διαρκώς επινοήσεις και ψέματα.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν την κάλυψη του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και των ίδιων των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη στις σχέσεις της προεδρίας Τραμπ με συγκεκριμένα τμήματα του Τύπου.

Προειδοποιήσεις για περαιτέρω απαγορεύσεις

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση των τριών αυτών απαγορεύσεων, αλλά προειδοποίησε πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Δήλωσε ότι θα ακολουθήσει η απαγόρευση πρόσβασης και για άλλα μέσα ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια πιθανή διεύρυνση των περιορισμών για τον Τύπο.

Στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προτρέψει τηλεοπτικά κανάλια να διακόψουν κωμωδίες ή ειδησεογραφικά προγράμματα που δεν του άρεσαν. Επίσης, έχει ζητήσει να κοπούν εκπομπές που αστειεύτηκαν σε βάρος του ή άσκησαν κριτική στην κυβέρνησή του.

Ενέργειες κατά των μέσων ενημέρωσης και προηγούμενα περιστατικά

Πέρα από τις προτροπές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ζητήσει από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών να αφαιρέσει τις άδειες τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό συνέβη μετά από επικρίσεις του για την ειδησεογραφική κάλυψη ή άλλα προγράμματα των εν λόγω σταθμών.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα της στάσης του 80χρονου Ρεπουμπλικανού προέδρου απέναντι στα μέσα ενημέρωσης ήταν ο αποκλεισμός του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press από το Οβάλ Γραφείο. Ο αποκλεισμός αυτός έγινε επειδή το πρακτορείο αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» για τον Κόλπο του Μεξικού.

Πολιτικά δύσκολη συγκυρία για τον πρόεδρο

Η σημερινή ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ως πολιτικά δύσκολη για τον ίδιο. Η δημοτικότητά του έχει σημειώσει πτώση, γεγονός που αποδίδεται στο υψηλό κόστος ζωής και στην εκτόξευση της τιμής των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί πολίτες επικρίνουν την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου. Οι συνέπειες της πρόσφατης ανακοίνωσης του προέδρου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader