Η γερμανική ακροδεξιά AfD σε συνομιλίες με τη Μόσχα για το ρωσικό φυσικό αέριο

Η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD και ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος. Σκοπός των συνομιλιών είναι η συζήτηση για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ της Μόσχας και του AfD, σε μια περίοδο που η Γερμανία προσπαθεί να ανακάμψει από το σοκ της διακοπής λειτουργίας των αγωγών Nord Stream.

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, οι συζητήσεις για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης έχουν ξεκινήσει, με στόχο να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2027. Στη σύνοδο αναμένεται να παρευρεθεί ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι στενός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν και επικεφαλής του κρατικού Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RFDI). Από την πλευρά του AfD, θα συμμετάσχουν οι συμπρόεδροι του κόμματος, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα.

Οι διοργανωτές της συνάντησης ελπίζουν ότι αυτή θα φέρει σε επαφή εκπροσώπους του AfD, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ των πιθανών τόπων διεξαγωγής της συνόδου περιλαμβάνονται το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή η Ινδία. Εκπρόσωπος Τύπου του AfD, καθώς και εκπρόσωπος του Κιρίλ Ντμίτριεφ, αρνήθηκαν να προβούν σε σχολιασμό επί του θέματος.

Το πλαίσιο των ενεργειακών σχέσεων

Η Γερμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ανάκαμψη μετά τη διακοπή λειτουργίας των βασικών υποθαλάσσιων αγωγών «Nord Stream», ορισμένοι από τους οποίους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από εκρήξεις. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων, οι οποίες ακολούθησαν την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία κάλυπτε ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία κάλυπτε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Γερμανίας και περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου της. Η επανέναρξη των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου θεωρείται κεντρικό θέμα στις επικείμενες συνομιλίες, με τους διοργανωτές να εξετάζουν το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου «Nord Stream».

Η θέση του AfD και η πολιτική του επιρροή

Το ακροδεξιό κόμμα AfD, παρά το γεγονός ότι εμποδίζεται να αναλάβει την εξουσία από έναν συνασπισμό των αντιπάλων του, αποτελεί το πιο δημοφιλές κόμμα στη Γερμανία μεταξύ των ψηφοφόρων. Αυτή η δημοτικότητα υπογραμμίζει την επιρροή του κόμματος στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, είχε ταχθεί δημόσια υπέρ του τερματισμού του μποϊκοτάζ του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters τον Ιούνιο, είχε δηλώσει ότι αυτό θα ενίσχυε την παραπαίουσα οικονομία της Γερμανίας. Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της επικείμενης συνάντησης με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Η πιθανή εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο Ρώσος οικονομικός απεσταλμένος, παρέστη αυτό το μήνα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διοργανωτές της προτεινόμενης συνόδου για το φυσικό αέριο ελπίζουν ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα παρευρεθούν επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Ωστόσο, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτεινόμενη σύνοδο κορυφής. Αυτή η δήλωση δημιουργεί ένα ερωτηματικό σχετικά με την έκταση της αμερικανικής συμμετοχής στις συνομιλίες.

Οι όροι για την πραγματοποίηση της συνόδου

Η πραγματοποίηση της συνάντησης μεταξύ του Κιρίλ Ντμίτριεφ και της ηγεσίας του AfD εξαρτάται από μια σημαντική προϋπόθεση. Συγκεκριμένα, η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Αυτός ο όρος υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των γεωπολιτικών σχέσεων και την αλληλεξάρτηση των ενεργειακών και πολιτικών ζητημάτων. Οι διοργανωτές, πέρα από την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου, φαίνεται να επιδιώκουν μια ευρύτερη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρθηκε από μία από τις πηγές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis