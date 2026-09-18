Ο αδελφός της Νταϊάνα επιμένει για τον Κάρολο: «Λέω την αλήθεια»

Ο αδελφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, κόμης Σπένσερ, συνεχίζει να επιμένει στην αλήθεια των όσων αναφέρει για την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον βασιλιά Κάρολο, μετά τον θάνατο της αδελφής του. Οι αποκαλύψεις αυτές περιλαμβάνονται στο βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», το οποίο έχει προκαλέσει ήδη έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις.

Η επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία

Η επίμαχη τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να έλαβε χώρα σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης σχετικά με το αν οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να ακολουθήσουν πεζή το φέρετρο της μητέρας τους κατά την κηδεία της. Ο κόμης Σπένσερ προσπάθησε να εξηγήσει στον τότε πρίγκιπα Κάρολο ότι η Νταϊάνα δεν θα επιθυμούσε τα παιδιά της να βιώσουν κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με την αφήγηση του κόμη Σπένσερ, ο Κάρολος «έγινε έξαλλος» και άρχισε να φωνάζει κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Σε ένα σημείο, ο Κάρολος φέρεται να είπε την αποτρόπαια φράση: «Σύντομα θα την ξεχάσουμε». Ο αδελφός της Νταϊάνα υποστήριξε ότι αυτή η δήλωση τον άφησε άναυδο, με αποτέλεσμα να κλείσει αμέσως το τηλέφωνο.

Η επιμονή του κόμη Σπένσερ

Ο κόμης Σπένσερ επιμένει στην εκδοχή των γεγονότων που παραθέτει στο βιβλίο του. Μιλώντας στο BBC, δήλωσε ότι είχε εκμυστηρευτεί τα λόγια που αποδίδει στον Κάρολο σε φίλους και συγγενείς ήδη από την εποχή εκείνη, χαρακτηρίζοντάς τα «τερατώδη». Τόνισε μάλιστα ότι είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά μόνο δύο φορές με τον πρίγκιπα Κάρολο σε όλη του τη ζωή.

«Ήμουν σε απόλυτη εγρήγορση και πρόσεχα όσα έλεγε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτές ήταν ακριβώς οι λέξεις του και σας το υπόσχομαι τώρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ακρίβεια της μνήμης του για το περιστατικό.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος, όπως ανέφερε ο κόμης Σπένσερ, έχει επίγνωση ότι «ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά μια τέτοια απώλεια». Ωστόσο, ο κόμης Σπένσερ δεν έχει αλλάξει την αφήγησή του παρά αυτή τη θέση.

Το βιβλίο και οι αντιδράσεις

Το πρώτο απόσπασμα του βιβλίου «Swan Song: Diana, My Sister» προκάλεσε άμεσα παγκόσμιο ενδιαφέρον και δίχασε τη βρετανική κοινή γνώμη. Αρκετοί πήραν θέση είτε υπέρ του κόμη Σπένσερ είτε υπέρ του βασιλιά Καρόλου, αναδεικνύοντας την ευαισθησία του θέματος.

Ο κόμης Σπένσερ ανακοίνωσε την έκδοση του βιβλίου τον περασμένο μήνα, δηλώνοντας ότι ο σκοπός του ήταν να καταγράψει τις προσωπικές του σκέψεις και αναμνήσεις, ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνα την επόμενη χρονιά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr