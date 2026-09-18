Ισραηλινό drone σκότωσε 15χρονο στη Γάζα

Ένα ισραηλινό drone σκότωσε ακαριαία έναν 15χρονο στη νότια Γάζα, τη στιγμή που ο ανήλικος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε έναν τραυματισμένο άνδρα. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, αφορά τον Μοχάμεντ Αμπντούλ Ζινάτι και έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους θανάτους αμάχων στην περιοχή, παρά την υποτιθέμενη εκεχείρια. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Ο Μοχάμεντ Αμπντούλ Ζινάτι, 15 ετών, επέστρεφε στο σπίτι του όταν σταμάτησε σε έναν κεντρικό δρόμο της νότιας Γάζας. Εκεί συνομιλούσε με συμμαθητές του, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι μπροστά από ένα σούπερμαρκετ.

Γύρω στις 15:30, ακούστηκε μία δυνατή έκρηξη. Ο Μοχάμεντ, μαζί με την παρέα του, κατευθύνθηκε προς το σημείο της έκρηξης για να δει τι είχε συμβεί. Μόλις η σκόνη κατακάθισε, είδαν έναν τραυματισμένο άνδρα να καλεί σε βοήθεια.

Η προσπάθεια βοήθειας και η προειδοποίηση

Ο Μοχάμεντ, μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του τραυματισμένου άνδρα και έσπευσε να τον βοηθήσει. Ο Τάμερ Λουμπάντ, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε: «Ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη και προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σημείο για να δούμε τι είχε συμβεί. Βρήκαμε έναν άνδρα ξαπλωμένο στο έδαφος. Ήταν ακόμα ζωντανός και ζητούσε βοήθεια».

Την ίδια στιγμή, ο ξάδελφος του Μοχάμεντ διέκρινε ένα ισραηλινό drone στον ουρανό και του φώναξε να φύγει, αλλά ο Μοχάμεντ δεν τον άκουσε και συνέχισε να τρέχει προς τον τραυματία.

Η ταυτότητα του αρχικού στόχου και η επίθεση του drone

Ο άνδρας που τραυματίστηκε από το πρώτο χτύπημα ταυτοποιήθηκε ως ο παραϊατρικός Σαρίφ Σάντι Λαμπάντ. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Λαμπάντ ήταν στόχος, επειδή ήταν μαχητής της Χαμάς.

Δευτερόλεπτα μετά την προειδοποίηση του ξαδέλφου, το drone απελευθέρωσε μία βόμβα ολίσθησης. Αυτές οι βόμβες είναι σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν στους χειριστές να εντοπίζουν και να χτυπούν στόχους με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Η βόμβα έσκασε λίγα μέτρα μακριά από τον Μοχάμεντ και τον σκότωσε ακαριαία.

Η μαρτυρία του ξαδέλφου

Ο 26χρονος Ράτζε Ζινάτι, ξάδελφος του Μοχάμεντ, περιέγραψε τη στιγμή του θανάτου του: «Άρχισα να του φωνάζω: “Μοχάμεντ, σταμάτα!”, αλλά δεν με άκουσε και συνέχισε να τρέχει. Τότε είδα ένα drone στον ουρανό. Φώναζα “τρέξε! Φύγε!” Μόλις έφτασε στον τραυματία τον χτύπησε το drone στο στήθος και στην κοιλιά. Τον σκότωσε ακαριαία. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα για να τον σώσω».

Ο Ράτζε Ζινάτι επισήμανε επίσης τον χαρακτήρα του Μοχάμεντ, λέγοντας: «Ήταν ένα ευγενικό, εξυπηρετικό, ευπρεπές και σεβαστικό αγόρι. Βοηθούσε ηλικιωμένους να πάρουν νερό από τα βυτιοφόρα. Όταν σκοτώθηκε, οι άνθρωποι της γειτονιάς βγήκαν στους δρόμους και έκλαιγαν για αυτόν».

Ερωτήματα για τη στοχοποίηση αμάχων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι δεν στοχοποιούν αμάχους. Ωστόσο, ο Τρέβορ Μπαλ, ερευνητής σε θέματα συγκρούσεων και εκπαιδευτής, τονίζει ότι τα UAV drones διαθέτουν κάμερες υψηλής ποιότητας που θα μπορούσαν να εντοπίσουν τον έφηβο και τον άνδρα που πλησίαζαν τον τραυματία.

Σύμφωνα με τον Μπαλ, ορισμένες εκδόσεις του Mikholit, τουλάχιστον, έχουν τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν ενώ βρίσκονται εν πτήσει. Ο θάνατος του αγοριού θα μπορούσε, κατά την άποψή του, να είχε αποφευχθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki